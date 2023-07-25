دولي

رفع أسعار المواصلات العامة في إسرائيل

رفع أسعار المواصلات العامة في إسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إن الزيادة في أسعار المواصلات العامة في إسرائيل دخلت حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.

وبناءً على ذلك سيرتفع سعر الرحلة الواحدة من خمسة شيكل ونصف، إلى ستة شواكل، وسيرتفع سعر بطاقة السفر لشهر من 225 شيكل إلى 252 شيكل.

وتم رفع أسعار المواصلات العامة دون أي إخطار رسمي للجمهور من قبل وزارة المواصلات، حسب (مكان).

وتبلغ نسبة الزيادة بمعدل 12٪ اعتبارًا من اليوم لكل من يدفع ثمن البطاقة عبر تطبيقات الدفع المتوفرة على الهواتف الذكية، وأما اعتبارا من الأول من آب/أغسطس المقبل سيتم رفع أسعار البطاقات متعددة الخطوط.

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