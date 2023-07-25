قوات الاحتلال تحتجز الوزير مؤيد شعبان في قرية دير استيا غرب سلفيت

رام الله - دنيا الوطناحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، في قرية دير استيا غرب سلفيت.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال احتجزت الوزير شعبان لفترة، وذلك أثناء مشاركته في المسيرة المنددة بالاستيلاء على الأراضي في البلدة، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين، واعتدت على الطواقم الصحفية، ومنعتهم من التغطية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).بدوره، قال محافظ سلفيت عبد الله كميل، إن قمع الاحتلال لمسيرة سلمية "تعبير واقعي" عن عقلية الدولة الفاشية الإرهابية، خاصة بعد قيامهم بإطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، ومحاولة الاعتداء عليهم بالضرب بشكل متعمد.وأكد كميل أن هذا القمع ومحاولات المستوطنين المتكررة بإرهاب المواطنين ومحاولتهم السيطرة على أراضيهم لن يثني شعبنا الفلسطيني عن نضاله ومقاومته، من أجل الانعتاق من نير الاستعمار الإسرائيلي.من جهته، دعا أمين سر حركة فتح، عبد الستار عواد، إلى تكثيف المسيرات السلمية الرافضة لإقامة البؤر الاستيطانية في كافة المناطق المستهدفة من قبل المستوطنين في محافظة سلفيت، وذلك بهدف حماية الأرض والحفاظ عليها.