وفد فلسطيني يلتقي وزارة خارجية جنوب إفريقيا

رام الله - دنيا الوطنالتقى رمزي رباح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة مناهضة الفصل العنصري (أبارتهايد)، وأعضاء اللجنة التنسيقية الفلسطينية لمناهضة الأبارتهايد، صالح حجازي ممثلا عن حركة المقاطعة (BDS)، وتحسين عليان ممثل مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، ومندوبا عن مؤسسة الحق، مع مدير عام وزارة الخارجية في جمهورية جنوب أفريقيا زين دانغور، ومدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أشرف سليمان، وذلك في إطار جولة وفد فلسطيني لجنوب أفريقيا، تحضيرا لعقد مؤتمر دولي لمناهضة الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.وخلال اللقاء، تحدث رمزي رباح عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، التي تمارس سياسة الضم والتطهير العرقي، وتعزز الاستيطان في الضفة المحتلة، مؤكدا ضرورة فضح سياستها وممارساتها العنصرية والوحشية، ومحاسبتها في المحاكم الدولية.وناقش المجتمعون أهمية انعقاد المؤتمر الدولي لمناهضة الأبارتهايد، من خلال أوسع مشاركة ومساندة، على المستوى الدولي.وأكد المجتمعون على أهمية الدعم الكامل للشعب الفلسطيني، ونضاله المستمر من اجل تقرير المصير والعودة، وإنهاء كافة أشكال الفصل العنصري الإسرائيلي الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.من جانبها، أبدت وزارة الخارجية في جمهورية جنوب أفريقيا؛ استعدادها الكامل لدعم جهد تنظيم المؤتمر الدولي لمناهضة الأبارتهايد، مؤكدة أهمية التحرك الدولي على مستوى المؤسسات وخاصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأخذ دورها في اتخاذ قرارات واضحة بشان إنهاء الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، ومطالبة الجمعية العامة تطبيق قراراتها بخصوص مناهضة الفصل العنصري والمعاقبة عليه، كما جرى لجمهورية جنوب أفريقيا سابقا.وفي نفس السياق، التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي رباح، مع سفيرة فلسطين لدى جمهورية جنوب أفريقيا حنان جرار، لمناقشة عقد المؤتمر الدولي لمناهضة الأبارتهايد.وأبدت جرار استعداد طاقم السفارة لتوفير كافة الخدمات والتسهيلات بشان عقد المؤتمر الدولي، مؤكدة أهمية تطوير العلاقات في إطار الجهد الشعبي مع النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لإنجاح أعمال المؤتمر.وأثنت سفيرة فلسطين لدى جنوب أفريقيا على الجهد الفلسطيني الذي يبذل على مختلف المستويات، تحضيرا لعقد المؤتمر الدولي، إضافة الى العمل المشترك للجنة التنسيقية الفلسطينية لمناهضة الأبارتهايد.وفي سياق متصل، قدم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي رباح، دروعا تقديرية لكل من وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا، ورئيس مجلس الكنائس العالمية السابق، القيادي البارز في المؤتمر الوطني الأفريقي، القس "فرانك شيكاني"، ومسؤولة حركة المقاطعة (BDS) في أفريقيا "روشان ألدادو"، ولأعضاء من المؤتمر الوطني الإفريقي، تقديرا لمواقفهم وجهودهم في خدمة القضية الوطنية الفلسطينية.