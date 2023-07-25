شؤون فلسطينية

الهباش: حكومة الاحتلال تصدر أزماتها الداخلية بإشعال فتيل الحرب الدينية

الهباش: حكومة الاحتلال تصدر أزماتها الداخلية بإشعال فتيل الحرب الدينية
محمود الهباش
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية، اليوم الثلاثاء، ان حكومة الاحتلال تسعى جاهدة تصدير أزماتها الداخلية وما يجري من صراعات داخل المجتمع الإسرائيلي الى الساحة الفلسطينية من خلال تكثيف الدعوات من قبل الجماعات الإرهابية والمدعومة من قبل حكومة الاحتلال لما يسمى "مسيرة الأعلام" في مدينة القدس المحتلة، واصفاً هذه الدعوات بأنها إمعان في إشعال الحرب الدينية التي تهدد المنطقة والعالم.

وطالب الهباش في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بضرورة التحرك العربي والإسلامي والدولي العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدينة المقدسة ومنها "مسيرة للأعلام" العدوانية، وما يرافقها من هجمات واعتداءات تطال كل ما هو عربي وإسلامي في المدينة وكل ذلك بموافقة حكومة الاحتلال حيث إن من يدعون لهذه المسيرة هم من يشكل الحكومة في دولة الاحتلال، مطالباً بتحرك إسلامي وعربي فاعل وحقيقي لمواجهة غطرسة الاحتلال وتفعيل جميع أدوات الضغط لوقف العنجهية الإسرائيلية في فلسطين وتحديدا ً في مدينة القدس، منوها ً أن مدينة القدس هي مفتاح الحرب والصراع.

وقال قاضي قضاة فلسطين إن الإجراءات الاستفزازية التي يمارسها الاحتلال في فلسطين وتحديداً مسيرة الأعلام تنذر بتفجير صراع ديني، الأمر الذي يهدد السلام في العالم أجمع، داعياً علماء الأمة والمرجعيات الدينية لأخذ دورهم الحقيقي وواجبهم الديني والأخلاقي تجاه ما يجري في مدينة القدس وتذكير الأجيال الشابة
ومجتمعاتهم بمركزية قضية القدس وأهميتها في العقيدة الإسلامية ولتحريك سلطات بلادهم التي تمتلك القرار للدفاع عن القضية الفلسطينية ووقف جرائم الاحتلال.

وأكد الهباش أن واجب المسلمين في العالم تجاه قضية فلسطين ومدينة القدس هو الدفاع عنها ومساندة أهلها القابضين على جمر الصمود في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية من خلال تكثيف برامج الزيارة للقدس والمسجد الأقصى المبارك والرباط فيه وهو أضعف الإيمان لما تمثله هذه الزيارات أفراداً وجماعات من
المساندة المعنوية التي يمكن أن يمارسها العالم الإسلامي لمواجهة الاحتلال ودعم القضية الفلسطينية معنوياً ومادياً من خلال إمداد المقدسيين بقوة صمود إضافية.

أخبار ذات صلة

الإسلامية المسيحية تحذر من &quot;مسيرة الأعلام&quot; غداً الأربعاء وتدعو لشد الرحال بالمسجد الأقصى

الإسلامية المسيحية تحذر من "مسيرة الأعلام" غداً الأربعاء وتدعو لشد الرحال بالمسجد الأقصى

برأس مال 8.7 مليون دولار.. تشغيل مصنعين وترخيص ثلاثة أخرى بالخليل وبيت لحم

برأس مال 8.7 مليون دولار.. تشغيل مصنعين وترخيص ثلاثة أخرى بالخليل وبيت لحم

قوات الاحتلال تحتجز الوزير مؤيد شعبان في قرية دير استيا غرب سلفيت

قوات الاحتلال تحتجز الوزير مؤيد شعبان في قرية دير استيا غرب سلفيت

وفد فلسطيني يلتقي وزارة خارجية جنوب إفريقيا

وفد فلسطيني يلتقي وزارة خارجية جنوب إفريقيا

الهباش: حكومة الاحتلال تصدر أزماتها الداخلية بإشعال فتيل الحرب الدينية

الهباش: حكومة الاحتلال تصدر أزماتها الداخلية بإشعال فتيل الحرب الدينية

الأحمد لـ &quot;دنيا الوطن&quot;: الرئيس عباس يلتقي وفداً من حماس في تركيا اليوم

الأحمد لـ "دنيا الوطن": الرئيس عباس يلتقي وفداً من حماس في تركيا اليوم

اثنان منهم بالإعدام.. القضاء العسكري بغزة تُصدر أحكاماً بحق عدد من تجار المخدرات

اثنان منهم بالإعدام.. القضاء العسكري بغزة تُصدر أحكاماً بحق عدد من تجار المخدرات

غزة: الشباب والثقافة تفتتح مؤتمرها السادس &quot;الثقافة الفلسطينية: آفاق واستراتيجيات&quot;

غزة: الشباب والثقافة تفتتح مؤتمرها السادس "الثقافة الفلسطينية: آفاق واستراتيجيات"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الإسلامية المسيحية تحذر من &quot;مسيرة الأعلام&quot; غداً الأربعاء وتدعو لشد الرحال بالمسجد الأقصى

الإسلامية المسيحية تحذر من "مسيرة الأعلام" غداً الأربعاء وتدعو لشد الرحال بالمسجد الأقصى

قوات الاحتلال تحتجز الوزير مؤيد شعبان في قرية دير استيا غرب سلفيت

قوات الاحتلال تحتجز الوزير مؤيد شعبان في قرية دير استيا غرب سلفيت

وفد فلسطيني يلتقي وزارة خارجية جنوب إفريقيا

وفد فلسطيني يلتقي وزارة خارجية جنوب إفريقيا

الهباش: حكومة الاحتلال تصدر أزماتها الداخلية بإشعال فتيل الحرب الدينية

الهباش: حكومة الاحتلال تصدر أزماتها الداخلية بإشعال فتيل الحرب الدينية

غزة: الشباب والثقافة تفتتح مؤتمرها السادس &quot;الثقافة الفلسطينية: آفاق واستراتيجيات&quot;

غزة: الشباب والثقافة تفتتح مؤتمرها السادس "الثقافة الفلسطينية: آفاق واستراتيجيات"

صور.. انتخاب مجلس بلدي شبابي لبلدية غزة

صور.. انتخاب مجلس بلدي شبابي لبلدية غزة

التعليم العالي بمنظمة التحرير: توفر عدد من المنح الدراسية بالدول العربية لطلبة الشتات

التعليم العالي بمنظمة التحرير: توفر عدد من المنح الدراسية بالدول العربية لطلبة الشتات

الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي الشهر الماضي

الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي الشهر الماضي

منوعات

إطلالة جريئة ومثيرة.. بسمة بوسيل تتصدر الترند بعد ظهورها الأخير

إطلالة جريئة ومثيرة.. بسمة بوسيل تتصدر الترند بعد ظهورها الأخير

ما حقيقة تعرض الفنانة دنيا بطمة للضرب؟

ما حقيقة تعرض الفنانة دنيا بطمة للضرب؟

بملامح مختلفة.. سارة سلامة تصدم جمهورها بظهورها الأخير

بملامح مختلفة.. سارة سلامة تصدم جمهورها بظهورها الأخير

بالفيديو.. تعليق ساخر من هالة صدقي على ارتفاع درجات الحرارة

بالفيديو.. تعليق ساخر من هالة صدقي على ارتفاع درجات الحرارة

شاهد.. جوري بكر تهاجم منتقدي صورها بـ&quot;الجيم&quot;

شاهد.. جوري بكر تهاجم منتقدي صورها بـ"الجيم"

بالفيديو: الفنان محمد عساف يتجول في غزة ويلتقط (سيلفي) مع المواطنين

بالفيديو: الفنان محمد عساف يتجول في غزة ويلتقط (سيلفي) مع المواطنين

بالفيديو.. ليلى علوي تتصدر الترند بعد رقصها على أنغام &quot;بلبطة&quot;

بالفيديو.. ليلى علوي تتصدر الترند بعد رقصها على أنغام "بلبطة"

شاهد.. دينا فؤاد تحذر أصدقائها من هذا الشخص

شاهد.. دينا فؤاد تحذر أصدقائها من هذا الشخص

فيلم باربي (Barbie) يحقّق أعلى مبيعات أفلام 2023

فيلم باربي (Barbie) يحقّق أعلى مبيعات أفلام 2023

نسرين طافش تكشف سبب ابتعادها عن الغناء

نسرين طافش تكشف سبب ابتعادها عن الغناء

عربي

طالع: البيان الختامي لاجتماع اللجنة العراقية الأردنية المشتركة في بغداد

طالع: البيان الختامي لاجتماع اللجنة العراقية الأردنية المشتركة في بغداد

الأردن: اختتام امتحانات الثانوية العامة بمشاركة نحو 190 ألف طالب وطالبة

الأردن: اختتام امتحانات الثانوية العامة بمشاركة نحو 190 ألف طالب وطالبة

مُحملة بمواد مخدرة.. الأردن يسقط طائرة مسيّرة قادمة من الأراضي السورية

مُحملة بمواد مخدرة.. الأردن يسقط طائرة مسيّرة قادمة من الأراضي السورية

حرائق بالجزائر تسفر عن مقتل 10 عسكريين

حرائق بالجزائر تسفر عن مقتل 10 عسكريين