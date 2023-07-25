شؤون فلسطينية

الأحمد لـ "دنيا الوطن": الرئيس عباس يلتقي وفداً من حماس في تركيا اليوم

الأحمد لـ "دنيا الوطن": الرئيس عباس يلتقي وفداً من حماس في تركيا اليوم
الرئيس عباس مع هنية وأبو مرزوق - أرشيفية
خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان
أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، بأن الرئيس محمود عباس سيلتقي وفداً من حركة حماس في تركيا اليوم الثلاثاء.

وقال في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن الرئيس محمود عباس سيلتقي وفداً من حركة حماس في تركيا اليوم بناءً على طلبها.

وأضاف الأحمد: "حماس طلبت عقد اجتماع مع الرئيس عباس في تركيا وأنا نقلت الطلب إلى الرئيس أبو مازن واليوم سيلتقي بهم".

بدوره، قال المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن لقاء الرئيس عباس مع وفد حركة حماس في تركيا "يأتي في سياق تأكيد الحركة وحرص الرئيس على تذليل العقبات وإنجاح لقاء الأمناء العامين في القاهرة وصولاً لإنهاء الانقسام".

يشار إلى أن الرئيس عباس وصل إلى العاصمة التركية أنقرة أمس الاثنين، في زيارة تستمر يومين، يلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان.

يذكر أن استعدادات تجري لعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، أواخر الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عباس نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، أواخر هذا الشهر.

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