شؤون فلسطينية

غزة: الشباب والثقافة تفتتح مؤتمرها السادس "الثقافة الفلسطينية: آفاق واستراتيجيات"

غزة: الشباب والثقافة تفتتح مؤتمرها السادس "الثقافة الفلسطينية: آفاق واستراتيجيات"
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت الهيئة العامة للشباب والثقافة، مؤتمرها الثقافي السادس "الثقافة الفلسطينية: آفاق واستراتيجيات"، والذي تنظمه بالتعاون مع المركز الثقافي الماليزي، ويشارك فيه باحثين فلسطينيين وعرب.

وحضر افتتاح المؤتمر الذي عقد في قاعة فندق الكومودور بمدينة غزة، رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، ورئيس هيئة الثوابت الفلسطينية الدكتور محمود الزهار، ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأستاذ الدكتور كمال غنيم، ومدير المركز الثقافي الماليزي الأستاذ شادي سالم، ونخبة من الشخصيات الاعتبارية والوطنية ولفيف من الأكاديميين والباحثين والمختصين.

وفي كلمة له خلال المؤتمر، قال محيسن: "إن هذا المؤتمر يأتي سعيًا لتعزيز القيم والثوابت الوطنية ولرسم سياسة واستراتيجية ثقافية وطنية تقوم على تعزيز الهوية الفلسطينية في عمقها العربي والإسلامي"، لافتًا إلى أن هذه الاستراتيجية يشارك في صياغتها كافة الأطر والمؤسسات والنخب الثقافية والعلمية.

وأضاف: "هذه هي معالم حضارتنا الانسانية، التي تحمل ثقافة التسامح والعدالة والقيم الراسخة، لتواجه كل الثقافات المعادية للإنسانية والقيم النبيلة التي تتأصل في الكيان الصهيوني ورعاته من دول الاستعمار والدمار والهدم فشعبنا يحمل أسمى وأرقى قيم وأرفع حضارة وثقافة".

وتابع: "يقع علينا وعلى المثقفين والنخب العلمية والابداعية آمال كبيرة في رسم هذه السياسة والاستراتيجية، من خلال الإنتاج الفكري والأدبي والفني، ونقل الذاكرة الجماعية لشعبنا وأمتنا من خلال روابط الدم والتاريخ المشترك والقيم الأصيلة والعادات والتقاليد ووحدة المصير التي تعبر عن هويتنا العربية والاسلامية، كمخزون تاريخي وحضاري يدفع نحو التحرير".

وثمن محيسن جهود اللجنتين التحضيرية والعلمية وكافة المشاركين في المؤتمر ودورهم لإنجاح المؤتمر، موجهًا شكره للمركز الثقافي الماليزي على تعاونه المستمر للنهوض بالمشهد الثقافي الفلسطيني.

من جانبه، تحدث الزهار هو مفهوم الثقافة، مبينًا أن تعريفها يختلف من شخص لآخر تبعًا لخلفيته الثقافية، مبينًا أنها حصيلة المعرفة في المجالات المختلفة والمتخصصة التي يكتسبها الإنسان في مراحل حياته المختلفة من الصبا إلى الشيخوخة، وهي نظام يتكون من مجموعة من المعتقدات والإجراءات والمعارف ونمط السلوك الذي يحدده الإنسان لتحقيق غاياته المتعددة.

وذكر أن الدين يُعد من أكثر الأدوات التي تؤثر على الثقافة وتسهم في التمييز بين المكونات النافعة من الثقافة والضارة منها.

وأكد الزهار أن هذا المؤتمر يأتي في إطار الغاية الكلية المتمثلة في تحرير فلسطين بكامل ترابها، وليس من باب الترف الفكري، مثمنًا الجهود المبذولة لصناعة الثقافة الفلسطينية الأصيلة والتصدي لرواية الاحتلال المزورة.

من جهته، قال غنيم: "نسعى من خلال هذا المؤتمر إلى بناء استراتيجية ثقافية تحافظ على الهوية الوطنية وتعزز الانتماء الوطني من خلال تأكيد الهوية الثقافية وتعزيزها، وتشجيع الإبداع وتعزيز المشهد الثقافي الفلسطيني وتفعيله، والإسهام في تأهيل الثقافة الفلسطينية لمجابهة تحديات العولمة".

وأضاف: "تسعى محاور المؤتمر إلى استيفاء جوانب المشهد الثقافي وروافده وتعزيزه والتحديات التي تواجهه، فلم يغفل المؤتمر محور الآداب والفكر والفنون، ومحور التنمية الثقافية وتمكين العمل المؤسساتي، ومحور سبل تعزيز دور المثقف تجاه القضايا الوطنية والمجتمعية، إضافة إلى محور الدور الحكومي في تفعيل المشهد الثقافي".

وأكد غنيم أن اللجنة التحضيرية سعت إلى تعزيز مشاركة الباحثين من فلسطين والدول العربية إيمانًا منها بأهمية الخارج والداخل في مساندة الثقافة الفلسطينية ودعمها لتنتصر على الروايات المزورة والسرقات الفاضحة والتغييب الممنهج، مبينًا أن (35) بحثًا يشارك في المؤتمر منها (5) أبحاث قدمها باحثون عرب من سوريا ولبنان وليبيا والجزائر.

يذكر أن المؤتمر ينعقد على (5) جلسات، تناقش الجلسة الأولى دور الفكر والآداب والفنون، وتتناول الجلسة الثانية التنمية الثقافية وتمكين عمل المؤسسات الثقافية، وتناقش الجلسة الثالثة الدور الحكومي في حماية الهوية وثقافة المجتمع، وتتناول الجلستين الرابعة والخامسة سُبل تعزيز دور المثقف تجاه القضايا الوطنية والمجتمعية.









أخبار ذات صلة

الإسلامية المسيحية تحذر من &quot;مسيرة الأعلام&quot; غداً الأربعاء وتدعو لشد الرحال بالمسجد الأقصى

الإسلامية المسيحية تحذر من "مسيرة الأعلام" غداً الأربعاء وتدعو لشد الرحال بالمسجد الأقصى

برأس مال 8.7 مليون دولار.. تشغيل مصنعين وترخيص ثلاثة أخرى بالخليل وبيت لحم

برأس مال 8.7 مليون دولار.. تشغيل مصنعين وترخيص ثلاثة أخرى بالخليل وبيت لحم

قوات الاحتلال تحتجز الوزير مؤيد شعبان في قرية دير استيا غرب سلفيت

قوات الاحتلال تحتجز الوزير مؤيد شعبان في قرية دير استيا غرب سلفيت

وفد فلسطيني يلتقي وزارة خارجية جنوب إفريقيا

وفد فلسطيني يلتقي وزارة خارجية جنوب إفريقيا

الهباش: حكومة الاحتلال تصدر أزماتها الداخلية بإشعال فتيل الحرب الدينية

الهباش: حكومة الاحتلال تصدر أزماتها الداخلية بإشعال فتيل الحرب الدينية

الأحمد لـ &quot;دنيا الوطن&quot;: الرئيس عباس يلتقي وفداً من حماس في تركيا اليوم

الأحمد لـ "دنيا الوطن": الرئيس عباس يلتقي وفداً من حماس في تركيا اليوم

اثنان منهم بالإعدام.. القضاء العسكري بغزة تُصدر أحكاماً بحق عدد من تجار المخدرات

اثنان منهم بالإعدام.. القضاء العسكري بغزة تُصدر أحكاماً بحق عدد من تجار المخدرات

غزة: الشباب والثقافة تفتتح مؤتمرها السادس &quot;الثقافة الفلسطينية: آفاق واستراتيجيات&quot;

غزة: الشباب والثقافة تفتتح مؤتمرها السادس "الثقافة الفلسطينية: آفاق واستراتيجيات"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الإسلامية المسيحية تحذر من &quot;مسيرة الأعلام&quot; غداً الأربعاء وتدعو لشد الرحال بالمسجد الأقصى

الإسلامية المسيحية تحذر من "مسيرة الأعلام" غداً الأربعاء وتدعو لشد الرحال بالمسجد الأقصى

قوات الاحتلال تحتجز الوزير مؤيد شعبان في قرية دير استيا غرب سلفيت

قوات الاحتلال تحتجز الوزير مؤيد شعبان في قرية دير استيا غرب سلفيت

وفد فلسطيني يلتقي وزارة خارجية جنوب إفريقيا

وفد فلسطيني يلتقي وزارة خارجية جنوب إفريقيا

الهباش: حكومة الاحتلال تصدر أزماتها الداخلية بإشعال فتيل الحرب الدينية

الهباش: حكومة الاحتلال تصدر أزماتها الداخلية بإشعال فتيل الحرب الدينية

غزة: الشباب والثقافة تفتتح مؤتمرها السادس &quot;الثقافة الفلسطينية: آفاق واستراتيجيات&quot;

غزة: الشباب والثقافة تفتتح مؤتمرها السادس "الثقافة الفلسطينية: آفاق واستراتيجيات"

صور.. انتخاب مجلس بلدي شبابي لبلدية غزة

صور.. انتخاب مجلس بلدي شبابي لبلدية غزة

التعليم العالي بمنظمة التحرير: توفر عدد من المنح الدراسية بالدول العربية لطلبة الشتات

التعليم العالي بمنظمة التحرير: توفر عدد من المنح الدراسية بالدول العربية لطلبة الشتات

الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي الشهر الماضي

الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي الشهر الماضي

منوعات

إطلالة جريئة ومثيرة.. بسمة بوسيل تتصدر الترند بعد ظهورها الأخير

إطلالة جريئة ومثيرة.. بسمة بوسيل تتصدر الترند بعد ظهورها الأخير

ما حقيقة تعرض الفنانة دنيا بطمة للضرب؟

ما حقيقة تعرض الفنانة دنيا بطمة للضرب؟

بملامح مختلفة.. سارة سلامة تصدم جمهورها بظهورها الأخير

بملامح مختلفة.. سارة سلامة تصدم جمهورها بظهورها الأخير

بالفيديو.. تعليق ساخر من هالة صدقي على ارتفاع درجات الحرارة

بالفيديو.. تعليق ساخر من هالة صدقي على ارتفاع درجات الحرارة

شاهد.. جوري بكر تهاجم منتقدي صورها بـ&quot;الجيم&quot;

شاهد.. جوري بكر تهاجم منتقدي صورها بـ"الجيم"

بالفيديو: الفنان محمد عساف يتجول في غزة ويلتقط (سيلفي) مع المواطنين

بالفيديو: الفنان محمد عساف يتجول في غزة ويلتقط (سيلفي) مع المواطنين

بالفيديو.. ليلى علوي تتصدر الترند بعد رقصها على أنغام &quot;بلبطة&quot;

بالفيديو.. ليلى علوي تتصدر الترند بعد رقصها على أنغام "بلبطة"

شاهد.. دينا فؤاد تحذر أصدقائها من هذا الشخص

شاهد.. دينا فؤاد تحذر أصدقائها من هذا الشخص

فيلم باربي (Barbie) يحقّق أعلى مبيعات أفلام 2023

فيلم باربي (Barbie) يحقّق أعلى مبيعات أفلام 2023

نسرين طافش تكشف سبب ابتعادها عن الغناء

نسرين طافش تكشف سبب ابتعادها عن الغناء

عربي

طالع: البيان الختامي لاجتماع اللجنة العراقية الأردنية المشتركة في بغداد

طالع: البيان الختامي لاجتماع اللجنة العراقية الأردنية المشتركة في بغداد

الأردن: اختتام امتحانات الثانوية العامة بمشاركة نحو 190 ألف طالب وطالبة

الأردن: اختتام امتحانات الثانوية العامة بمشاركة نحو 190 ألف طالب وطالبة

مُحملة بمواد مخدرة.. الأردن يسقط طائرة مسيّرة قادمة من الأراضي السورية

مُحملة بمواد مخدرة.. الأردن يسقط طائرة مسيّرة قادمة من الأراضي السورية

حرائق بالجزائر تسفر عن مقتل 10 عسكريين

حرائق بالجزائر تسفر عن مقتل 10 عسكريين