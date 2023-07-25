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شاهد: جندي إسرائيلي يُوثق مشاهد لمسلحين من حزب الله عند الحدود اللبنانية

شاهد: جندي إسرائيلي يُوثق مشاهد لمسلحين من حزب الله عند الحدود اللبنانية
خيام وضعها حزب الله عند الحدود بين لبنان وإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
تداولت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر عناصر من حزب الله وهم يقومون بدورية وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بـ "استفزازية".

ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فإن جندياً وثّق صباح اليوم مشاهد عند الحدود اللبنانية لمسلحين من (حزب الله) "قاموا بدورية مراقبة استفزازية".

وأضافت: "على الفور جرى استدعاء قوة من الجيش دون وقوع أحداث".

وتسود حالة من التوتر، منطقة الحدود بين لبنان وإسرائيل مؤخراً، بعد قيام (حزب الله) بنصب خيام في مناطق تسيطر عليها إسرائيل.


 


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