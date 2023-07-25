صور.. انتخاب مجلس بلدي شبابي لبلدية غزة

انتخبت الهيئة التأسيسية للمجلس البلدي الشبابي لبلدية غزة، أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس من خلال عملية اقتراع جرت في مركز رشاد الشوا الثقافي غرب المدينة بمشاركة فئات شبابية من فئات مختلفة وتمثيل لكلا الجنسين.





وبلغ عدد المصوتين 132 مشاركاً من أصل 243 سجلوا لعضوية الهيئة التأسيسية وتنافس المرشحين على 13 مقعداً هي عدد أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس، حيث فاز 9 ذكور و4 إناث في عضوية المجلس.





وجرت الانتخابات بتنظيم وإشراف مكتب "الفلسطينية للخدمات القانونية"، كما شارك في عملية الإشراف على الانتخابات؛ جمعية الخريجات، ومؤسسة حشد، والشؤون القانونية في بلدية غزة، وممثلين عن المجالس الشبابية، ومؤسسة معاً.





وفاز في عضوية الهيئة الإدارية كل من؛ إسراء فروانة، وشيماء الحلو، وبسمة الشوا، وسالى أبو شعبان، وأنس مقداد، حسام وشاح، ومحمد مقداد، وفؤاد بنات، وغانم حماد، وأحمد أبو سلمية، ومحمد الحداد، بالإضافة إلى عدنان عوض، وأحمد الحاج أحمد.





وكانت بلدية غزة قد افتتحت التسجيل للهيئة التأسيسية للمجلس عبر موقعها على الإنترنت ومن خلال لقاء مجتمعي عقدته في مركز رشاد الشوا الثقافي، ثم تم فتح باب الترشح للهيئة الإدارية للمجلس ثم تم إجراء الانتخابات.





وتتلخص أهداف المجلس الشبابي البلدي في تمثيل الشباب ونقل مقترحاتهم وآرائهم للبلدية، وتعزيز دور الشباب في العمل البلدي، والمشاركة في عملية صنع القرار من خلال نقل آراء الشباب للمجلس وتقديم التوصيات.







رام الله - دنيا الوطن