التعليم العالي بمنظمة التحرير: توفر عدد من المنح الدراسية بالدول العربية لطلبة الشتات

رام الله - دنيا الوطنأعلنت دائرة التربية والتعليم العالي في منظمة التحرير الفلسطينية، عن توفر عدد من المنح الدراسية لمرحلة البكالوريوس ومراحل الدراسات العليا، وذلك في مجموعة من الدول أهمها جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، للطلبة الفلسطينيين في الشتات.وأوضحت الدائرة أن هذه المنح تأتي لدرجة البكالوريوس والدراسات العليا في تونس والمغرب، ولدرجة البكالوريوس في موريتانيا ومصر.وقدمت الدائرة باسم رئيسها معالي أ.د علي زيدان أبو زهري جزيل الشكر والتقدير، لكافة الدول التي تساهم في تقديم هذه المنح للطلبة الفلسطينيين في الشتات، خاصة بأنهم الأقل قدرة على الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي نظرا لما يواجهونه من ظروف مختلفة في الدول المستضيفة، مؤكدا على أهمية الاستفادة القصوى منها، خاصة بأنها تقدم إسهاما حقيقيا في تطوير التعليم بين أبناء الجاليات الفلسطينية، وإيصاله لكل من هو بحاجة له، وتقدم مجموعة مختلفة من التخصصات.وللاطلاع على المزيد من المعلومات والتفاصيل، ندعوكم لزيارة موقع منظمة التحرير الفلسطينية على الرابط التالي: