أولمرت: إسرائيل في طريقها إلى حرب أهلية

عقّب رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، إيهود أولمرت، اليوم الثلاثاء، على مصادقة (كنيست) الاحتلال بالأغلبية على قانون "حجة المعقولية".



وقال أولمرت "إن إسرائيل في طريقها إلى "حرب أهلية" بعد مصادقة الكنيست على قانون "الحد من المعقولية" الذي يحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد".



وتابع أولمرت في تصريح للقناة (4 البريطانية)، "هناك تهديد، إنه تهديد جدي للغاية، كما لم يحدث أبدا من قبل، ونحن في طريقنا إلى حرب أهلية".



وردا على سؤال إن كان يعني كلمة "حرب أهلية"، قال: "نعم، أعني العصيان المدني مع كل التداعيات المحتملة على استقرار الدولة وقدرة الحكومة على الأداء وطاعة جزء كبير من السكان الإسرائيليين لحكومة ينظر إليها جزء كبير من السكان على أنها غير شرعية".



وأضاف أولمرت: "لقد قررت الحكومة تهديد أسس الديمقراطية الإسرائيلية، وهذا ليس شيئًا يمكننا قبوله أو يمكننا تحمله".





وكانت (كنيست) الاحتلال قد صادقت، مساء أمس، بأغلبية 64 صوتًا على تعديل "حجّة المعقولية" كأولى التشريعات لتقويض الجهاز القضائي في إسرائيل.





رام الله - دنيا الوطن