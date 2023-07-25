دولي

تفاصيل مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية القطري ونظيره الأميركي

تفاصيل مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية القطري ونظيره الأميركي
وزير الخارجية القطري ونظيره الأميركي - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، بأن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أجرى، الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين ومناقشة مستجدات أزمة الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في أفغانستان وسبل دعم الشعب الأفغاني.

كما تناول محمد بن عبد الرحمن ووزير الخارجية الأميركي، خلال الاتصال الهاتفي، آخر مستجدات الاتفاق النووي الإيراني.

وفي شهر حزيران/ يونيو الماضي، اجتمع بلينكن بنظيره القطري، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالسعودية، على هامش الاجتماع الوزاري للشراكة الإستراتيجية بين دول المجلس والولايات المتحدة.


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تفاصيل مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية القطري ونظيره الأميركي

تفاصيل مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية القطري ونظيره الأميركي

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