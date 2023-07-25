شؤون فلسطينية

الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي الشهر الماضي

الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي الشهر الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء، والطرق، وشبكات المياه، والصرف الصحي في الضفة الغربية، خلال شهر حزيران الماضي.

وأوضح الاحصاء، في تقرير له بهذا الخصوص، سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة انخفاضا مقداره 0.42% خلال الشهر المرصود، مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 120.04، مقارنة بـ 120.55، خلال شهر أيار الماضي.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.84%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.37%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعا نسبته 0.54% خلال شهر حزيران، مقارنة بشهر أيار.

وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة انخفاضاً مقداره 0.42%، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 119.12، مقارنة بـ 119.63 خلال شهر أيار.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.81%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.37%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.54% خلال شهر حزيران 2023 مقارنة بالشهر السابق.

كما سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة انخفاضاً مقداره 1.02% خلال الشهر المرصود، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 119.78، مقارنة بـ 121.01 خلال شهر أيار.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 1.60%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.37%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.24% خلال شهر حزيران 2023 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.09%، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 116.55، مقارنة بـ 116.66 خلال شهر أيار.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.34%، وأسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقداره 0.15%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.99%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.02% خلال شهر حزيران 2023 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه انخفاضاً مقداره 0.16% خلال شهر حزيران، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه الى 128.99، مقارنة بـ 129.21 خلال الشهر الذي سبقه.

وعلى مستوى أسعار خزانات المياه سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 1.30%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 120.89، مقارنة بـ 122.47 خلال شهر أيار، في حين سجلت أسعار شبكات المياه ارتفاعاً نسبته 0.31%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 132.68، مقارنة بـ 132.27 خلال الشهر الذي سبقه.

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.15% خلال حزيران، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 115.38، مقارنة بـ 115.55 خلال الشهر الذي سبقه.

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