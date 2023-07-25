هيئة الأسرى: ستة أسرى يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، أن ستة أسرى يخوضون اضراباً مفتوحاً عن الطعام نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية والقرارات التعسفية بحقهم.وبينت الهيئة أن الأسيرتين عطاف جرادات وفاطمة شاهين تخوضان اضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الثالث على التوالي احتجاجاً على نقلهن التعسفي الى قسم الأسيرات الجنائيات في الرملة، ويتضامن معهن في خوض هذا الاضراب الاسيرين اياد رضوان "الطبنجة " وسامر أبو دياك.أما الأسيران عمر السناجل واسماعيل حلبية يخوضان اضراباً مفتوحاً عن الطعام ( لليوم 13 و7 ) على التوالي، احتجاجاً على اعتقالهما الإداري وسياسة التمديد، حيث يعتبر (الاعتقال الإداري) قرار اعتقال جائراً وبدون تهمة أو محاكمة لمدة تتراوح بين شهر ونصف عام، ويتم إقراره بناء على معلومات سرية أمنية بحق المعتقل، ويجري تمديده مرات عدة.وحملت الهيئة حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى المضربين عن الطعام، وجددت مطالبتها لمؤسسات المجتمع الدولي، والصليب الأحمر بالتدخل الفوري لإنقاذ حياتهم.