غزة: شرطة المرور تصدر تنويهاً بشأن شارعي عبد القادر الحسيني والماليزي



وأشارت إلى أنه "حيث سيتم العمل بما ذُكر بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 25/7/2023م، بهدف التسهيل على المواطنين والحد من الازدحامات المرورية".







رام الله - دنيا الوطنأصدرت شرطة المرور والنجدة في قطاع غزة، تنويهاً بشأن اتجاه شارعي عبد القادر الحسيني والماليزي في مدينة غزة.وقالت شرطة المرور في التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نعلمكم أنه سيتم تحويل شارع عبد القادر الحسيني "التايلندي" للسير باتجاهين من الساعة 12:00 منتصف الليل وحتى الساعة 10:00 صباحا فقط".وأضافت: "وكذلك سيتم تحويل شارع الماليزي غرب باندا مول للسير باتجاه واحد للقادمين من الجنوب باتجاه الشمال، من الساعة 7:00 صباحاً وحتى الساعة 3:00 مساءً".