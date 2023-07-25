غزة: شرطة المرور تصدر تنويهاً بشأن شارعي عبد القادر الحسيني والماليزي
أصدرت شرطة المرور والنجدة في قطاع غزة، تنويهاً بشأن اتجاه شارعي عبد القادر الحسيني والماليزي في مدينة غزة.
وقالت شرطة المرور في التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نعلمكم أنه سيتم تحويل شارع عبد القادر الحسيني "التايلندي" للسير باتجاهين من الساعة 12:00 منتصف الليل وحتى الساعة 10:00 صباحا فقط".
وأضافت: "وكذلك سيتم تحويل شارع الماليزي غرب باندا مول للسير باتجاه واحد للقادمين من الجنوب باتجاه الشمال، من الساعة 7:00 صباحاً وحتى الساعة 3:00 مساءً".
وأشارت إلى أنه "حيث سيتم العمل بما ذُكر بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 25/7/2023م، بهدف التسهيل على المواطنين والحد من الازدحامات المرورية".
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