دولي

كيف بدت الصحف الإسرائيلية باليوم الأول من تمرير قانون "حجة المعقولية"؟

كيف بدت الصحف الإسرائيلية باليوم الأول من تمرير قانون "حجة المعقولية"؟
الصحف الإسرائيلية في اليوم الأول من تمرير قانون حجة المعقولية
رام الله - دنيا الوطن
ظهرت الصفحات الأولى من الصحف الإسرائيلية، صباح اليوم الأول من تمرير (كنيست) الاحتلال قانون "حجة المعقولية"، مطبوعة بشكل كامل باللون الأسود دون أيّ إضافات أخرى.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن تلك  الخطوة تأتي في إطار الاحتجاج على تمرير (كنيست) بالأمس تعديلات قانون "حجة المعقولية" والذي يهدف للحد من الالتزام بقرارات القضاء.

وكانت (كنيست) الاحتلال قد صادقت، مساء أمس، بأغلبية 64
صوتًا على تعديل "حجّة المعقولية" كأولى التشريعات لتقويض الجهاز القضائي في إسرائيل.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإنه بعد التصويت بالقراءة الثالثة والأخيرة، أصبح القضاء الإسرائيلي وتحديدا المحكمة العليا غير مخوّلة بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت حجّة "عدم المعقولية".


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