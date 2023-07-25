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طالع: البيان الختامي لاجتماع اللجنة العراقية الأردنية المشتركة في بغداد

طالع: البيان الختامي لاجتماع اللجنة العراقية الأردنية المشتركة في بغداد
اجتماع اللجنة العراقية الأردنية المشتركة في بغداد
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت اللجنة العراقية الأردنية المشتركة، مساء الاثنين، البيان الختامي للاجتماع الذي جرت أشغاله في العاصمة العراقية بغداد، حيث تم بحث قضايا عدة، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وقالت اللجنة في بيان: "في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع العراق والأردن وتأكيدا على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين، وتعزيزا لسبل التعاون وزيادة آليات التنسيق ضمن المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية وغيرها، وارتقاء بالجهود المشتركة وسعيا لتحقيق التكامل الاستراتيجي بين البلدين، عقد في بغداد لقاء جمع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة".

وأكد الجانبان "متانة واستراتيجية العلاقة التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين والتي تشكل نموذجا فريدا للأخوة الراسخة المبنية على الاحترام وتطابق وجهات النظر والتطلع لمزيد من التعاون والتنسيق المشترك للتعامل مع جميع التحديات والرغبة المشتركة في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب وأوسع، خدمة للمصالح المشتركة للبلدين"، وفق ما نقلت قناة (المملكة) الأردنية.

وأكد الأردن على أهمية العراق وأمنه كركيزة أساسية للمنطقة ودعمه جهود الحكومة العراقية في تحقيق طموحات الشعب العراقي بعد الانتصار التاريخي الذي حققه على العصابات الإرهابية، كما أكد أيضاً وقوفه المطلق إلى جانب العراق في هذه الجهود.

وخلال الاجتماع، بحث الجانبان قضايا عربية عديدة، في مقدمتها القضية الفلسطينية، وجهود حل الأزمة السورية، وأكدا استمرار العمل والتنسيق والتشاور في جهودهما لحل الأزمات الإقليمية وخدمة للقضايا والمصالح العربية، بما يحقق أمن واستقرار المنطقة.

وشدد الجانبان على "التنديد بتكرار ممارسات حرق المصحف الشريف، التي أثارت حفيظة ومشاعر المسلمين في كل انحاء العالم، ومطالبة الدول باحترام مشاعر ومقدسات الآخرين ودعوة الدول إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة كل الأفعال المسيئة، التي تغذي مشاعر الكراهية والعنصرية".

وأكد العراق أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية وعلى الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها.

كما تركزت المباحثات على آليات النهوض بحجم التبادل التجاري وأهمية توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودعم دور القطاع الخاص في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في مجالات الصناعة والطاقة والاستثمار والنقل والزراعة والبيئة ومجالات الصحة والتعليم، بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين.

وخلص الجانبان إلى تأكيد أهمية تذليل العقبات التي تقف عائقا أمام الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وضرورة العمل المشترك نحو تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.

كما أكدا أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الدورة 29 للجنة المشتركة العراقية الأردنية والوثائق التي تم التوقيع عليها في نهاية أعمالها.

وضمن الإطار الثلاثي، تم التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة بتنفيذ مخرجات القمم الثلاثية العراقية الأردنية المصرية التي أُقيم آخرها في بغداد بتاريخ 27 حزيران/ يونيو 2021 وأهمها تنفيذ مشروعات وخلق شراكات تعنى بتحقيق أقصى استفادة من مذكرة التفاهم للتكامل الصناعي (العراقي، الأردني، المصري) التي دخلت حيز التنفيذ في البلدان الثلاثة.

واستعرض الجانبان آخر المستجدات والتطورات الخاصة بتقدم سير العمل في مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة، وحث الشركة العراقية الأردنية للصناعة المملوكة مناصفة للحكومتين العراقية والأردنية والمكلفة بتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية على استمرار العمل بوتيرة متصاعدة لبدء تنفيذ المشروع على أرض الواقع وفق الجدول الزمني المحدد.

وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة واستعراض الإجراءات المتخذة من قبل البلدين لإتمام مشروع الربط الكهربائي، الذي يضم في المرحلة الأولى تزويد منطقة الرطبة في الجانب العراقي على جهد 132 ك. ف، والمرحلة الثانية بتزويد منطقة القائم في الجانب العراقي على جهد 400 ك.ف، مع التأكيد على بذل جميع الجهود للانتهاء من عملية الربط وفق الجدول الزمني المحدد.

كما تم بحث آخر المستجدات في ما يخص مد خط أنبوب لتصدير النفط العراقي عبر أراضي الأردن من ميناء العقبة، كمنفذ إضافي لتصدير النفط العراقي عبر الأراضي الأردنية، والترحيب بتمديد مذكرة التفاهم لتزويد الجانب الأردني بالنفط العراقي ودراسة إمكانية زيادة الكمية المجهزة من النفط، بحسب الإمكانات الفنية واللوجستية.

كما تم التوافق أيضاً على تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول من خلال سفارتي البلدين وبأسرع وقت ممكن، وبالإضافة إلى ذلك، أكد الجانبان على أهمية رفع مستوى الأمن الغذائي وتعزيز التكامل الغذائي وزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الاستراتيجية في البلدين.

وفي المجال الصحي، أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في جميع أوجه التعاون الصحي والدوائي، منها التسجيل المتبادل للأدوية بين البلدين وتسهيل تسجيل الأدوية العراقية في الأردن، كما اتفق الطرفان على الاعتراف المتبادل بالزمالات الطبية الوطنية في كلا البلدين.

وفي مجال تعزيز ودعم الاستثمار، استعرض الجانبان البيئة الاستثمارية في البلدين والتوافق على تشكيل فريق عمل عراقي - أردني مشترك يُعنى بالشأن الاستثماري بهدف التسهيل على المستثمرين من الجانبين، وتسريع الإجراءات المرتبطة باستثماراتهم في كلا البلدين.

وبشأن مجال النقل، فقد أكد الجانبان أهمية هذا القطاع، واعتبراه محفزا أساسيا في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، فضلا عن ضرورة حث المعنيين بمجال النقل في البلدين على تكثيف التواصل وبصورة دائمة لحل جميع الإشكاليات المحدودة التي تواجه القطاع في البلدين، كما تم استعراض مشاريع التنمية الاقتصادية العراقية، مثل مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، ومشروع طريق التنمية العراقي ومستوى التقدم المحقق فيهما.

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