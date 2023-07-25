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الأردن: اختتام امتحانات الثانوية العامة بمشاركة نحو 190 ألف طالب وطالبة

الأردن: اختتام امتحانات الثانوية العامة بمشاركة نحو 190 ألف طالب وطالبة
طلبة ثانوية عامة في الأردن - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
تختتم اليوم الثلاثاء، في الأردن، امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" للعام الدراسي 2022-2023.

وانطلقت أولى الامتحانات في الرابع من تموز/ يوليو الحالي، بمشاركة 189410 مشتركين هم إجمالي المسجلين، منهم 126271 من الطلبة النظاميين، و63139 من طلبة الدراسة الخاصة.

وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، أحمد المساعفة، إن 149326 طالبا وطالبة يتقدمون الثلاثاء للامتحان في جلسته الأولى والتي تبدأ الساعة العاشرة صباحا، بمبحث تاريخ الأردن في ورقة امتحانية موحدة لفروع التعليم الأكاديمي والمهني كافة، وفق ما نقلت قناة (المملكة).

وأضاف المساعفة، أن الامتحانات سارت منذ انطلاقها، بشكل سلس ووفق ما خططت له الوزارة، ومبينًا أن الامتحانات جاءت بشكل عام متوازنة وشاملة وراعت الفروق الفردية بين الطلبة.

وقال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد كنانة، إن نتائج امتحان الثانوية العامة متوقعة في النصف الثاني من شهر آب/أغسطس المقبل.

وتحدث عن انتهاء تصحيح مبحث التربية الإسلامية واقتراب الانتهاء من تصحيح مبحث اللغة العربية، وأشار إلى تصحيح 20%-30% من عمليات التصحيح للمباحث التي نفذت.

وعقد الامتحان في 766 مركزا امتحانيا في مديريات التربية والتعليم؛ تشتمل على 1856 قاعة امتحانية، إضافة إلى 42 قاعة احتياط؛ بواقع قاعة واحدة احتياط لكل مديرية، ويقوم ما يزيد على 20 ألف معلم ومعلمة بالمراقبة على الامتحان.

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