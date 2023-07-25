الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ناصر أبو مازن، والمحرر سلوم غانم بعد مداهمة وتفتيش منزليهما في بيتا جنوب نابلس.



كما واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الهادي حبابية من بلدة صانور في جنين بعد اقتحام منزله وتفتيشه بشكل دقيق.



واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون في رام الله، وفتشت العديد من المنازل، كما اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وداهمت العديد من المنازل، دون أن يُبلغ عن اعتقالات.





رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء حملة مداهمات واعتقالات طالت عددًا من الشبّان من مناطق متفرقة بالضفة.