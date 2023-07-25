مُحملة بمواد مخدرة.. الأردن يسقط طائرة مسيّرة قادمة من الأراضي السورية

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، يوم الأحد، أن لجنة مشتركة أردنية-سورية، عقدت أول اجتماع لها، للبحث في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود بين البلدين.





وحثت اللجنة وفق بيان للوزارة، "التعاون في مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجه وتهريبه، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريبها عبر الحدود إلى الأردن".



