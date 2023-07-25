عربي

مُحملة بمواد مخدرة.. الأردن يسقط طائرة مسيّرة قادمة من الأراضي السورية

مُحملة بمواد مخدرة.. الأردن يسقط طائرة مسيّرة قادمة من الأراضي السورية
مواد مخدرة داخل مسيرة أسقطها الجيش الأردني قادمة من الأراضي السورية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الأردن في وقت متأخر من مساء الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية.

ونقلت قناة (المملكة) عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية ".

وأضاف: "بعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل (2 كغم) من مادة الكرستال، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".

يشار إلى أن المسيّرة الرابعة التي يسقطها الجيش الأردني خلال أشهر قليلة، قادمة من الأراضي السورية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، يوم الأحد، أن لجنة مشتركة أردنية-سورية، عقدت أول اجتماع لها، للبحث في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود بين البلدين.

وحثت اللجنة وفق بيان للوزارة، "التعاون في مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجه وتهريبه، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريبها عبر الحدود إلى الأردن".

كما تم بحث "الإجراءات اللازمة لمكافحة عمليات التهريب، ومواجهة هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها".

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