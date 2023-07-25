الخارجية والمغتربين تُعزي الجزائر بضحايا الحرائق

رام الله - دنيا الوطنأعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن تعازيها الحارة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بضحايا الحرائق المندلعة في عدة ولايات جزائرية، التي أسفرت أيضاً عن وقوع عشرات المصابين وخسائر مادية.وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنها "اذ تعرب عن وقوفها الدائم الى جانب الجزائر الشقيق، رئيساً وحكومةً وشعباً وثقتها بقدرته على مواجهة هذه المحنة وتجاوزها".وتقدمت الوزارة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.