دولي

عشرات الإصابات في تظاهرات مناوئة للتعديلات القضائية في إسرائيل

عشرات الإصابات في تظاهرات مناوئة للتعديلات القضائية في إسرائيل
خلال تظاهرات رافضة للتعديلات القضائية في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
عقب المصادقة بالقراءة الثانية والثالثة على قانون إلغاء "حجة المعقولية" في (كنيست) عصر أمس الاثنين، وقعت مساء أمس مواجهات بين محتجين من جهة، وأفراد الشرطة من جهة أخرى في عدد من بؤر الاحتجاج.

واستمرت المواجهات إلى ما بعد منتصف الليلة الماضية، حسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وأصيب 32 متظاهرا اثناء المواجهات مع افراد الشرطة، فيما اضطر 19 منهم إلى التوجه لغرفة الطوارئ في المستشفيات طلبا للإسعاف.

من ناحيتها قالت الشرطة، إن عدداً من أفرادها أصيبوا كذلك اثناء صدامات مع المحتجين في أماكن مختلفة أمس.

واستمرت الاحتجاجات لغاية الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء في عدد من البؤر مثل شارع "أيالون" الرئيسي في تل أبيب وكذلك مفرق "سينما سيتي" في القدس، حيث أغلق المحتجون هذين الشارعين اللذين يعتبران شريانين رئيسيين لحركة المرور مما عطل حركة السير لساعات طويلة.

يذكر أن المحتجين أشعلوا إطارات سيارات على قارعة الطرق وكذلك لجأوا للجلوس على الأسفلت في إشارة لنوايا البقاء في مكانهم لساعات طويلة، بالمقابل استعانت الشرطة بخراطيم المياه لتفريق المحتجين وكذلك استعانت بالخيالة لإبعاد المحتجين عن قارعة الطريق وفتحه أمام حركة السير.

هذا وتمكنت الشرطة من إتمام اخلاء المحتجين من الشوارع الرئيسة في تل ابيب القدس مع الساعات الأولى من بعد منتصف الليلة الماضية، فيما أكد المحتجون أنهم سيعاودون الاحتجاج اليوم بشكل تصاعدي.

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