حماس تعلّق على جريمة اغتيال ثلاثة شبّان في نابلس

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد اللطيف القانوع إن "جريمة اغتيال جديدة لثلة من أبطال المقاومة في نابلس بعد اشتباكات مع جنود الاحتلال تضاف لسجل جرائم حكومة الاحتلال الفاشية وعدوانها المتصاعد على شعبنا".وتابع خلال تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن "قتل أبطال المقاومة في الضفة لن يضعف من تمددها أو يحد من ضرباتها وستظل عصية عن الانكسار أو الاستئصال وسيواصل المقاومون والشباب الثائر ثورتهم حتى تحقيق أهدافهم".وأكد على أن "دماء الشهداء الأبطال لن تذهب هدراً وستتحول لنار وبارود يطارد الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه وسيدفع العدو ثمن جريمته طال الزمن أم قصر".