استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس

وقال ضابط الإسعاف عميد صبح إن "الاحتلال لم يبلغنا بأي معلومات حول الحالة الصحية للشبان الذي تم إطلاق النار صوبهم في نابلس".



وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار صباح اليوم نحو ثلاثة فلسطينيين وقتلهم عند جبل جرزيم قرب نابلس.



وزعمت القناة أن الشّبان الثلاقة وصلوا إلى المكان بسيارة ونزل منها أحدهم وأطلق النار على جنود الكتيبة 603 ثم تم تصفيتهم، وتم العثور على أسلحة (M16) وسترات عسكرية في السيارة.



يتبع..

رام الله - دنيا الوطنتحدثت وسائل إعلام الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين بعد استهدافهم داخل مركبة، عند جبل جرزيم بنابلس، بزعم إطلاقهم النار تجاه قوات الجيش.بدوره، أفاد الهلال الاحمر الفلسطيني، بأن جيش الاحتلال أطلق النار على مركبة في جبل جرزيم، ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الاصابات.