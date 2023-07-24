وزير الحكم المحلي يتفقد أثار العدوان على مخيم نور شمس ويعلن البدء بإصلاحها

رام الله - دنيا الوطنتفقد وزير الحكم المحلي مجدي الصالح الأضرار واثار الدمار التي خلفها العدوان الإسرائيلي على مخيم نور شمس في محافظة طولكرم الليلة الماضية، ويعلن البدء بإصلاحها بناء على قرار مجلس الوزراء في جلسته اليوم.ووصل الصالح إلى مخيم نور شمس بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء اليوم، وتوجيهاته بالاطلاع على حجم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بإصلاحها فوراً، من قبل كل الجهات المختصة.وأعلن الصالح خلال جولته بالمخيم ولقاءه باللجنة الشعبية وفعاليات المخيم، عن البدء بأعمال إزالة آثار العدوان وإجراءات إصلاحها من قبل وزارات الحكم المحلي والأشغال العامة والجهات ذات العلاقة.وأكد الصالح أن الاحتلال أصبح يتعمد استهداف البنية التحتية خلال عدوانه على مخيماتنا ومدننا وقرانا، ويدمر كل الخدمات المقدمة للمواطنين من شبكات المياه والكهرباء وتجريف للشوارع، اضافة الى هدم وتخريب ممتلكات المواطنين من بيوت ومتاجر وغيرها.وأضاف الصالح أنه إذا كان الاحتلال يهدف الى التضييق على شعبنا بأفعاله العدوانية هذه، سنبقى نعمل على اصلاح ما يدمره وهذه جزء من مقاومتنا له، ووقوفنا الى جانب أبناء شعبنا وتقديم خدماتنا لهم.