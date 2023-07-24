الرئيس عباس يصل تركيا في زيارة رسمية

رام الله - دنيا الوطنوصل الرئيس محمود عباس، اليوم الإثنين، إلى العاصمة التركية، أنقرة، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.ومن المقرر أن يجتمع الرئيس عباس يوم غد الثلاثاء، مع الرئيس رجب طيب أردوغان في قصر الرئاسة عقب مراسم استقبال رسمية، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، إلى جانب التشاور في التطورات الإقليمية والدولية المتعددة وانعكاساتها على قضيتنا الوطنية، وذلك في إطار المشاورات السياسية المنتظمة التي تتم بين الرئيسين والبلدين الصديقين، في ظل ما يجمعهما من روابط وعلاقات تاريخية.وسيعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا، يليه مأدبة عشاء رسمية يقيمها الرئيس أردوغان على شرف الرئيس عباس والوفد المرافق له.ويرافق الرئيس: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمد مصطفى، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، وسفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى.