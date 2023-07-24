ملحم يطلع السفير الأردني على أوضاع قطاع الطاقة في فلسطين

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم اليوم الاثنين، في مكتبه بمدينة رام الله، عصام البدور سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى فلسطين ، وقام بإطلاعه على المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة في فلسطين في ظل تصاعد جرائم الاحتلال الاسرئيلي في تدمير البنية التحتية وشبكات الكهرباء.وأكد ملحم على عمق ومتانة العلاقات الثنائية والراسخة بين البلدين، لافتًا إلى أنّ الأردن ملكًا وحكومةً وشعبًا يحظى بمكانة خاصة في قلب الشعب الفلسطيني، وأن المملكة الأردنية في مقدمة الدول الداعمة للشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية.كما استعرض ملحم واقع قطاع الطاقة في فلسطين والتحديات التي تواجه هذا القطاع وتأثيره على حياة المواطنين اليومية وعلى مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها ، منوّهاً إلى الإجراءات التي تتخذها سلطة الطاقة من مشاريع استراتيجية لتأمين مصادر إضافية من الطاقة الكهربائية وتعزيز التنوع الطاقي للتخفيف من المعيقات الاسرائيلية لهذا القطاع ومؤكداً على أهمية زيادة أواصر التعاون الطاقي بين البلدين.بدوره، أكد السفير الأردني، دعم بلاده المتواصل للشعب الفلسطيني وحرص المملكة الأردنية على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وموقف الأردن الداعم لفلسطين في كافة المحافل الدولية، وأن الأردن يعتبر القضية الفلسطينية قضية كل الشعب الأردني.