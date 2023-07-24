شؤون فلسطينية

خريجان من جامعة النجاح يحصدان المركزين الأول والثاني في البورد العربي تخصص الأشعة والتصوير

خريجان من جامعة النجاح يحصدان المركزين الأول والثاني في البورد العربي تخصص الأشعة والتصوير
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تواصل جامعة النجاح الوطنية نقش تميزها على خارطة الإبداع في الوطن العربي والعالم من خلال إنجازات طلبتها وخريجيها، حيث حصل خريجان من كلية الطب وعلوم الصحة من جامعة النجاح الوطنية على المركزين الأول والثاني على مستوى الوطن العربي في البورد العربي – اختصاص الأشعة والتصوير الطبي.

ويصدر البورد العربي عن المجلس العربي للاختصاصات الصحية، حيث يعتبر المجلس هيئة علمية مهنية عربية أسست من قبل مجلس وزراء الصحة العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية، وله شخصية اعتبارية مستقلة ومقر أمانته العامة في دمشق - الجمهورية العربية السورية.

وجاءت فكرة تأسيس المجلس حين بدأت الدول العربية بمراجعة سياساتها في الاعتماد على حصول الطبيب العربي على شهادة اختصاص مرموقة من إحدى الهيئات الأجنبية كمسوغ لإعطاءه لقب الاختصاصي، والتي تشترط خضوعه إلى رصيد وافٍ من التدريب يتيح له في النهاية التقدم للامتحانات الخاصة بالحصول على هذه الشهادة. ومن هنا كان الهدف الأساسي من تأسيس المجلس وهو القيام بالدور الذي كـانت تقوم بـه الهيئـات الأجنبيـة في منح شهادة الاختصاص بجهود الكوادر الطبية العربية ذات الكفاءة العالية وتحقيق الهدف الأسمى وهو التمسك بأبناء الوطن العربي ومنع هجرة العاملين في القطاع الطبي وإتاحة الفرصة لأكبر عدد منهم للحصول على شهادة عليا في الاختصاص. والشهادة الممنوحة معروفة باسم "البورد العربي" حيث تمنح بعد سنوات تدريب معينة وامتحانات اولية ونهائية.

علماً أن شهادة البورد العربي تعادل البورد الفلسطيني، وتعد من أقوى الشهادات العلمية العالية، التي تمكن حامل الشهادة من ممارسة مهنته في مختلف الدول العربية، وتحتاج إلى الكثير من الجهد والتحضير والدراسة.

وتجدر الإشارة إلى أن الطبيب الخريج أحمد لطفي ياسين هو خريج كلية الطب جامعة النجاح وتخرج في العام 2014 ، وبعد انتهاء سنة الامتياز عمل كمساعد بحث وتدريس في كلية الطب. فيما تخرج الطبيب لؤي عكر من كلية الطب بجامعة النجاح في العام 2015.

والتحق الطبيبان ياسين وعكر في المركز الطبي ببرنامج التخصص في طب الأشعة في مستشفى حمد الطبية بقطر.

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