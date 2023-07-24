شؤون فلسطينية

التربية توقع اتفاقيات مع مؤسسات دولية ووطنية لخدمة التعليم

التربية توقع اتفاقيات مع مؤسسات دولية ووطنية لخدمة التعليم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أبرمت وزارة التربية والتعليم، اتفاقيات ومذكرات تعاون مع بعض المؤسسات الدولية والوطنية والمجتمع المدني والمنظمات الشريكة؛ بما ينسجم والأولويات والاحتياجات التربوية، لخدمة التعليم وتطويره.

وشملت الاتفاقيات عدة محاور تربوية، فقد وقعت اتفاقية مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"؛ بهدف تحسين البيئة التعليمية من خلال شراء معدات للمدارس، وإنتاج محتوى تعليمي رقمي في فضائية فلسطين التعليمية.

كما وقعت اتفاقية مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا"؛ تهدف إلى دعم مدرسة كفر نعمة الصناعية في محافظة رام الله والبيرة بمعدات تخدم التعليم المهني فيها.

في حين تم إبرام اتفاقية مع مؤسسة التعاون تهدف إلى تعزيز صمود المدارس في المناطق المستهدفة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة وتلبية الاحتياجات المختلفة.

كما وقعت الوزارة اتفاقية مع جمعية السلام الكاثوليكية، تهدف إلى تحديد ومأسسة سبل التعاون والتشارك بين الطرفين للنهوض بواقع التعليم وتحقيق أهداف العملية التعليمية.

واستهدفت الاتفاقية الموقعة مع جمعية بيت لحم العربية للتأهيل تعزيز سبل التعاون بين الطرفين بما يخدم ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة لكل منهما من خلال برامج ذوي الإعاقة.

واستهدفت الاتفاقية مع جمعية نفس للتمكين؛ تنفيذ نشاطات إرشادية ومجتمعية في مجتمع المدرسة بالتعاون والتنسيق مع المدارس المستهدفة في مناطق الضفة الغربية والقدس لتقديم الخدمة النوعية المطلوبة.

ووقعت اتفاقية مع شركة فوريرة، هدفها وضع المحتوى العلمي والتعليمي لكافة المراحل الدراسية على الأجهزة الخاصة بالشركة بشكل مجاني مقابل إضافة هذه الخدمة على الأجهزة الخاصة بالشركة والمختصة في تقديم خدمات متخصصة.

كما وقعت الوزارة اتفاقية مع جمعية الحياة البرية في فلسطين، تهدف إلى دعم العملية التربوية والتعليمية من خلال الخدمات والبرامج التي تقدمها الجمعية وهي التدخل في مجال التوعية البيئية.

وتضمنت الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد اللوثري العالمي، دعم النشاطات والفعاليات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين عبر برامج تطويرية في مجال التعليم المهني والتقني.

كما وقعت "التربية" اتفاقية مع جمعية العمل النسوي؛ لغايات تعزيز سبل التعاون بين الطرفين بما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة لكل منهما من خلال برامج تعزيز ثقافة حماية البيئة.

أما الاتفاقية الموقعة مع شركة "I Teacher فتهدف إلى تزويد الوزارة بخدمة "اوف لاين" للمحتوى العلمي والتعليمي وإتاحة المجال للوزارة باستخدام المحتوى العلمي والتعليمي لمرحلة الثانوية العامة بشكل مجاني.

أخبار ذات صلة

وزير الحكم المحلي يتفقد أثار العدوان على مخيم نور شمس ويعلن البدء بإصلاحها

وزير الحكم المحلي يتفقد أثار العدوان على مخيم نور شمس ويعلن البدء بإصلاحها

الرئيس عباس يصل تركيا في زيارة رسمية

الرئيس عباس يصل تركيا في زيارة رسمية

مقاومون يطلقون النار صوب حافلة للمستوطنين جنوب نابلس

مقاومون يطلقون النار صوب حافلة للمستوطنين جنوب نابلس

ملحم يطلع السفير الأردني على أوضاع قطاع الطاقة في فلسطين

ملحم يطلع السفير الأردني على أوضاع قطاع الطاقة في فلسطين

خريجان من جامعة النجاح يحصدان المركزين الأول والثاني في البورد العربي تخصص الأشعة والتصوير

خريجان من جامعة النجاح يحصدان المركزين الأول والثاني في البورد العربي تخصص الأشعة والتصوير

التربية توقع اتفاقيات مع مؤسسات دولية ووطنية لخدمة التعليم

التربية توقع اتفاقيات مع مؤسسات دولية ووطنية لخدمة التعليم

هيئة الأسرى: السجون ذاهبة نحو الاشتعال ردا على الجريمة اللاإنسانية بحق الأسيرتين شاهين وجرادات

هيئة الأسرى: السجون ذاهبة نحو الاشتعال ردا على الجريمة اللاإنسانية بحق الأسيرتين شاهين وجرادات

إنطلاق مؤتمر دولي للدراسات الاعلامية برئاسة فلسطينية في العاصمة الألمانية برلين

إنطلاق مؤتمر دولي للدراسات الاعلامية برئاسة فلسطينية في العاصمة الألمانية برلين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزير الحكم المحلي يتفقد أثار العدوان على مخيم نور شمس ويعلن البدء بإصلاحها

وزير الحكم المحلي يتفقد أثار العدوان على مخيم نور شمس ويعلن البدء بإصلاحها

مقاومون يطلقون النار صوب حافلة للمستوطنين جنوب نابلس

مقاومون يطلقون النار صوب حافلة للمستوطنين جنوب نابلس

ملحم يطلع السفير الأردني على أوضاع قطاع الطاقة في فلسطين

ملحم يطلع السفير الأردني على أوضاع قطاع الطاقة في فلسطين

خريجان من جامعة النجاح يحصدان المركزين الأول والثاني في البورد العربي تخصص الأشعة والتصوير

خريجان من جامعة النجاح يحصدان المركزين الأول والثاني في البورد العربي تخصص الأشعة والتصوير

التربية توقع اتفاقيات مع مؤسسات دولية ووطنية لخدمة التعليم

التربية توقع اتفاقيات مع مؤسسات دولية ووطنية لخدمة التعليم

إنطلاق مؤتمر دولي للدراسات الاعلامية برئاسة فلسطينية في العاصمة الألمانية برلين

إنطلاق مؤتمر دولي للدراسات الاعلامية برئاسة فلسطينية في العاصمة الألمانية برلين

نيابة عن الرئيس: اشتية يقلد رئيس معهد العالم العربي النجمة الكبرى من وسام الثقافة

نيابة عن الرئيس: اشتية يقلد رئيس معهد العالم العربي النجمة الكبرى من وسام الثقافة

هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية والهيئة الوطنية الإيطالية لمكافحة الفساد يطلقان مشروع التوأمة

هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية والهيئة الوطنية الإيطالية لمكافحة الفساد يطلقان مشروع التوأمة

منوعات

بالفيديو.. ليلى علوي تتصدر الترند بعد رقصها على أنغام &quot;بلبطة&quot;

بالفيديو.. ليلى علوي تتصدر الترند بعد رقصها على أنغام "بلبطة"

شاهد.. دينا فؤاد تحذر أصدقائها من هذا الشخص

شاهد.. دينا فؤاد تحذر أصدقائها من هذا الشخص

فيلم باربي (Barbie) يحقّق أعلى مبيعات أفلام 2023

فيلم باربي (Barbie) يحقّق أعلى مبيعات أفلام 2023

نسرين طافش تكشف سبب ابتعادها عن الغناء

نسرين طافش تكشف سبب ابتعادها عن الغناء

خالد الفايد يتراجع عن قرار اعتزاله ويوّجه نصيحة للشباب

خالد الفايد يتراجع عن قرار اعتزاله ويوّجه نصيحة للشباب

مبلغ خيالي.. لن تصدق سعر إطلالة نادين نجيم الأخيرة

مبلغ خيالي.. لن تصدق سعر إطلالة نادين نجيم الأخيرة

بالفيديو.. ملك أحمد زاهر تنتقد الأسعار بالساحل الشمالي

بالفيديو.. ملك أحمد زاهر تنتقد الأسعار بالساحل الشمالي

شاهد.. منتج شهير يهاجم فيفي عبده ويهددها: لو طولتها هموتها

شاهد.. منتج شهير يهاجم فيفي عبده ويهددها: لو طولتها هموتها

بالصور.. ياسمين عبد العزيز تُشعل الانستغرام بظهورها الأخير

بالصور.. ياسمين عبد العزيز تُشعل الانستغرام بظهورها الأخير

بالفيديو.. الفنانة انتصار تثير غضب النساء بعد تصريحاتها الأخيرة

بالفيديو.. الفنانة انتصار تثير غضب النساء بعد تصريحاتها الأخيرة

عربي

حرائق بالجزائر تسفر عن مقتل 10 عسكريين

حرائق بالجزائر تسفر عن مقتل 10 عسكريين

عقد أول اجتماع أردني سوري لمكافحة تهريب المخدرات

عقد أول اجتماع أردني سوري لمكافحة تهريب المخدرات

وزير لبناني: إسرائيل تسعى للقضاء على تنوّعنا

وزير لبناني: إسرائيل تسعى للقضاء على تنوّعنا

العراق يعلن استعداده للتوسط للمساعدة في حل الأزمة اليمنية

العراق يعلن استعداده للتوسط للمساعدة في حل الأزمة اليمنية