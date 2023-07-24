التربية توقع اتفاقيات مع مؤسسات دولية ووطنية لخدمة التعليم

رام الله - دنيا الوطنأبرمت وزارة التربية والتعليم، اتفاقيات ومذكرات تعاون مع بعض المؤسسات الدولية والوطنية والمجتمع المدني والمنظمات الشريكة؛ بما ينسجم والأولويات والاحتياجات التربوية، لخدمة التعليم وتطويره.وشملت الاتفاقيات عدة محاور تربوية، فقد وقعت اتفاقية مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"؛ بهدف تحسين البيئة التعليمية من خلال شراء معدات للمدارس، وإنتاج محتوى تعليمي رقمي في فضائية فلسطين التعليمية.كما وقعت اتفاقية مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا"؛ تهدف إلى دعم مدرسة كفر نعمة الصناعية في محافظة رام الله والبيرة بمعدات تخدم التعليم المهني فيها.في حين تم إبرام اتفاقية مع مؤسسة التعاون تهدف إلى تعزيز صمود المدارس في المناطق المستهدفة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة وتلبية الاحتياجات المختلفة.كما وقعت الوزارة اتفاقية مع جمعية السلام الكاثوليكية، تهدف إلى تحديد ومأسسة سبل التعاون والتشارك بين الطرفين للنهوض بواقع التعليم وتحقيق أهداف العملية التعليمية.واستهدفت الاتفاقية الموقعة مع جمعية بيت لحم العربية للتأهيل تعزيز سبل التعاون بين الطرفين بما يخدم ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة لكل منهما من خلال برامج ذوي الإعاقة.واستهدفت الاتفاقية مع جمعية نفس للتمكين؛ تنفيذ نشاطات إرشادية ومجتمعية في مجتمع المدرسة بالتعاون والتنسيق مع المدارس المستهدفة في مناطق الضفة الغربية والقدس لتقديم الخدمة النوعية المطلوبة.ووقعت اتفاقية مع شركة فوريرة، هدفها وضع المحتوى العلمي والتعليمي لكافة المراحل الدراسية على الأجهزة الخاصة بالشركة بشكل مجاني مقابل إضافة هذه الخدمة على الأجهزة الخاصة بالشركة والمختصة في تقديم خدمات متخصصة.كما وقعت الوزارة اتفاقية مع جمعية الحياة البرية في فلسطين، تهدف إلى دعم العملية التربوية والتعليمية من خلال الخدمات والبرامج التي تقدمها الجمعية وهي التدخل في مجال التوعية البيئية.وتضمنت الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد اللوثري العالمي، دعم النشاطات والفعاليات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين عبر برامج تطويرية في مجال التعليم المهني والتقني.كما وقعت "التربية" اتفاقية مع جمعية العمل النسوي؛ لغايات تعزيز سبل التعاون بين الطرفين بما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة لكل منهما من خلال برامج تعزيز ثقافة حماية البيئة.أما الاتفاقية الموقعة مع شركة "I Teacher فتهدف إلى تزويد الوزارة بخدمة "اوف لاين" للمحتوى العلمي والتعليمي وإتاحة المجال للوزارة باستخدام المحتوى العلمي والتعليمي لمرحلة الثانوية العامة بشكل مجاني.