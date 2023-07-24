دولي

نتنياهو: سنحاور المعارضة حول الإصلاحات وعلى العسكريين ترك السياسة والاهتمام بالأمن

نتنياهو: سنحاور المعارضة حول الإصلاحات وعلى العسكريين ترك السياسة والاهتمام بالأمن
نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنهم خطو اليوم خطوة كبيرة بهدف تعزيز التوازن بين السلطات بعد قرار الأغلبية في (كنيست) تمرير قانون الإصلاحات القضائية.

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي له مساء اليوم الاثنينن "نريد أن تبقى الديمقراطية في إسرائيل وألا يسيطر أي حزب على السلطة".

وتابع خلال حديثه "سنسعى إلى إطلاق حوار مع المعارضة لكي نصل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات التي تم تمرير قانون بشانها اليوم".

ودعا نتنياهو خلال حديثه "العسكريين إلى ترك السياسة والتفكير بالأمن، فالجيش يجب أن يبقى خارج أي نقاش سياسي والعصيان العسكري يمس أمن إسرائيل".

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