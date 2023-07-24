شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: السجون ذاهبة نحو الاشتعال ردا على الجريمة اللاإنسانية بحق الأسيرتين شاهين وجرادات

هيئة الأسرى: السجون ذاهبة نحو الاشتعال ردا على الجريمة اللاإنسانية بحق الأسيرتين شاهين وجرادات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونها واستخباراتها، المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع داخل السجون والمعتقلات، ردا على الجريمة اللاأخلاقية واللاإنسانية بحق الأسيرتين فاطمة شاهين وعطاف جرادات.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، مساء اليوم الإثنين، أن قرار نقل الأسيرتين شاهين وجرادات إلى قسم السجينات الجنائيات لن يمر بهدوء، وأن الحركة الأسيرة سيكون لها الكثير مما تقدمه نصرة لماجداتنا الصامدات داخل الأسر.

وبينت أن "إدارة السجون تعلم جيدا مخاطر نقل شاهين وجرادات إلى قسم السجينات الجنائيات، لأن من يحتجزن في هذا القسم لهن أسبقيات مبنية على أسس الجريمة، ومن ذات السلوكيات الخطيرة والدونية، بالإضافة إلى الانحدار اللاأخلاقي واللاإنساني الذي يطغى على حياتهن، وهو ما نرفضه شكلا ومضمونا في استخدامه للنيل من مناضلات الشعب الفلسطيني".

وفي السياق ذاته، أعلن الأسيران إياد رضوان "الطبنجة" وسامر أبو دياك دخولهما في إضراب مفتوح عن الطعام، إلى جانب الأسيرتين شاهين وجرادات، اللتين أكدتا عدم التراجع عن هذه المعركة إلا بوقف مسلسل التنكيل بحقهما.

ودعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الكل الفلسطيني وأحرار العالم إلى مساندة الأسيرتين شاهين وجرادات وعدم ترك إدارة السجون للتفرد بهما، وقد نقلتا مكبّلتي الأيدي والأرجل، واقتيدتا بالضرب إلى السجن الجنائي.

يذكر أن أسرى سجن الرملة بدأوا منذ الأمس خطواتهم التصعيدية التي تمثلت بـ: إرجاع الوجبات والعلاج والأدوية والماء، وإغلاق القسم مع عدم استقبال المحامين والأطباء.

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: السجون ذاهبة نحو الاشتعال ردا على الجريمة اللاإنسانية بحق الأسيرتين شاهين وجرادات

هيئة الأسرى: السجون ذاهبة نحو الاشتعال ردا على الجريمة اللاإنسانية بحق الأسيرتين شاهين وجرادات

إنطلاق مؤتمر دولي للدراسات الاعلامية برئاسة فلسطينية في العاصمة الألمانية برلين

إنطلاق مؤتمر دولي للدراسات الاعلامية برئاسة فلسطينية في العاصمة الألمانية برلين

نيابة عن الرئيس: اشتية يقلد رئيس معهد العالم العربي النجمة الكبرى من وسام الثقافة

نيابة عن الرئيس: اشتية يقلد رئيس معهد العالم العربي النجمة الكبرى من وسام الثقافة

أونروا تناشد للحصول على 23 مليون دولار لدعم مخيم جنين

أونروا تناشد للحصول على 23 مليون دولار لدعم مخيم جنين

هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية والهيئة الوطنية الإيطالية لمكافحة الفساد يطلقان مشروع التوأمة

هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية والهيئة الوطنية الإيطالية لمكافحة الفساد يطلقان مشروع التوأمة

(ملحق) كشف تنسيقات مصرية للسفرغدًا الثلاثاء

(ملحق) كشف تنسيقات مصرية للسفرغدًا الثلاثاء

فلسطين تسلم مرافعتها لمحكمة العدل الدولية ووزير الخارجية يصف الأمر بالتاريخي

فلسطين تسلم مرافعتها لمحكمة العدل الدولية ووزير الخارجية يصف الأمر بالتاريخي

طالع قرارات مجلس الوزراء عقب جلسته الأسبوعية

طالع قرارات مجلس الوزراء عقب جلسته الأسبوعية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إنطلاق مؤتمر دولي للدراسات الاعلامية برئاسة فلسطينية في العاصمة الألمانية برلين

إنطلاق مؤتمر دولي للدراسات الاعلامية برئاسة فلسطينية في العاصمة الألمانية برلين

نيابة عن الرئيس: اشتية يقلد رئيس معهد العالم العربي النجمة الكبرى من وسام الثقافة

نيابة عن الرئيس: اشتية يقلد رئيس معهد العالم العربي النجمة الكبرى من وسام الثقافة

هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية والهيئة الوطنية الإيطالية لمكافحة الفساد يطلقان مشروع التوأمة

هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية والهيئة الوطنية الإيطالية لمكافحة الفساد يطلقان مشروع التوأمة

الأحمد يطلع ممثل ألمانيا على التطورات السياسية

الأحمد يطلع ممثل ألمانيا على التطورات السياسية

مدير عام الشرطة بغزة:حريصون على تعزيز دور الشباب في المجتمع الفلسطيني

مدير عام الشرطة بغزة:حريصون على تعزيز دور الشباب في المجتمع الفلسطيني

الأوقاف تُطلق مسابقة الأقصى المحلية الـ 23 في حفظ القرآن الكريم وتفسيره

الأوقاف تُطلق مسابقة الأقصى المحلية الـ 23 في حفظ القرآن الكريم وتفسيره

غزة: &quot;العسكرية العليا&quot; تؤيد حكم الإعدام للمدان بجريمة قتل الشرطي خالد مصلح

غزة: "العسكرية العليا" تؤيد حكم الإعدام للمدان بجريمة قتل الشرطي خالد مصلح

هيئة الأسرى: تفاقم الأوضاع الصحية لثلاثة أسرى مرضى يقبعون في معتقل النقب

هيئة الأسرى: تفاقم الأوضاع الصحية لثلاثة أسرى مرضى يقبعون في معتقل النقب

منوعات

بالفيديو.. ليلى علوي تتصدر الترند بعد رقصها على أنغام &quot;بلبطة&quot;

بالفيديو.. ليلى علوي تتصدر الترند بعد رقصها على أنغام "بلبطة"

شاهد.. دينا فؤاد تحذر أصدقائها من هذا الشخص

شاهد.. دينا فؤاد تحذر أصدقائها من هذا الشخص

فيلم باربي (Barbie) يحقّق أعلى مبيعات أفلام 2023

فيلم باربي (Barbie) يحقّق أعلى مبيعات أفلام 2023

نسرين طافش تكشف سبب ابتعادها عن الغناء

نسرين طافش تكشف سبب ابتعادها عن الغناء

خالد الفايد يتراجع عن قرار اعتزاله ويوّجه نصيحة للشباب

خالد الفايد يتراجع عن قرار اعتزاله ويوّجه نصيحة للشباب

مبلغ خيالي.. لن تصدق سعر إطلالة نادين نجيم الأخيرة

مبلغ خيالي.. لن تصدق سعر إطلالة نادين نجيم الأخيرة

بالفيديو.. ملك أحمد زاهر تنتقد الأسعار بالساحل الشمالي

بالفيديو.. ملك أحمد زاهر تنتقد الأسعار بالساحل الشمالي

شاهد.. منتج شهير يهاجم فيفي عبده ويهددها: لو طولتها هموتها

شاهد.. منتج شهير يهاجم فيفي عبده ويهددها: لو طولتها هموتها

بالصور.. ياسمين عبد العزيز تُشعل الانستغرام بظهورها الأخير

بالصور.. ياسمين عبد العزيز تُشعل الانستغرام بظهورها الأخير

بالفيديو.. الفنانة انتصار تثير غضب النساء بعد تصريحاتها الأخيرة

بالفيديو.. الفنانة انتصار تثير غضب النساء بعد تصريحاتها الأخيرة

عربي

حرائق بالجزائر تسفر عن مقتل 10 عسكريين

حرائق بالجزائر تسفر عن مقتل 10 عسكريين

عقد أول اجتماع أردني سوري لمكافحة تهريب المخدرات

عقد أول اجتماع أردني سوري لمكافحة تهريب المخدرات

وزير لبناني: إسرائيل تسعى للقضاء على تنوّعنا

وزير لبناني: إسرائيل تسعى للقضاء على تنوّعنا

العراق يعلن استعداده للتوسط للمساعدة في حل الأزمة اليمنية

العراق يعلن استعداده للتوسط للمساعدة في حل الأزمة اليمنية