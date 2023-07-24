إنطلاق مؤتمر دولي للدراسات الاعلامية برئاسة فلسطينية في العاصمة الألمانية برلين

رام الله - دنيا الوطنترأس الأكاديمي الفلسطيني علاء نزار العقاد استاذ الاعلام وعلوم الاتصال من قطاع غزة، المؤتمر الدولي الأول للدراسات الإعلامية المنعقد في العاصمة الألمانية برلين، وذلك بتنظيم المركز الديمقراطي العربي ومقره برلين بالتعاون مع الجامعة الخليجية بالبحرين وجامعة إب باليمن، بعنوان "الدراسات الاعلامية والاتصال في عصر الرقمنة وتحويل البيانات".وانطلقت أعمال المؤتمر على مدار يومان متتاليان بقاعة المؤتمرات في فندق Tierpark Hotel ببرلين بمشاركة 60 باحثاً أكاديمياً من أقطار مختلف بينها السعودية وتركيا وسلطنة عمان والسعودية ومصر والمغرب والجزائر وفلسطين ولبنان واليمن، موزعة مشاركاتهم على خمس جلسات علمية، إلى جانب الجلسة الافتتاحية التي ترأسها المغربي كريم عايش من المركز الديمقراطي العربي، مقدما خلالها الكلمة للرئاسة الشرفية الممثلة بالجامعة الخليجية بالبحرين، وكلمة جامعة إب باليمن، وكلمة رئيس المركز الديمقراطي العربي في برلين عمار شرعان، وكلمة رئيس المؤتمر، ورئيس اللجنة العلمية عصام عيروط، أعقبها كلمة المتحدث الرئيس للمؤتمر سوزان القليني، استاذة الإعلام وعميدة كلية الآداب السابقة بجامعة عين شمس.وأثنى رئيس المؤتمر العقاد في كلمته بإسهامات الاساتذة الباحثين الرصينة التي خضعت لتحكيم علمي دقيق تم اختيارها في اطار لجنة علمية ضمت 20 أكاديمياً دولياً من حملة درجات علمية بدرجة استاذ دكتور في تخصص علم الاتصال والإعلام، لافتا ان اهمية المؤتمر تأتي في ظل ما نعيشه من تحديات العصر الذي نعيشه في ظل ثورة الاتصال والمعلومات، تلك الثورة التي لن تتوقف مع استمرار عملية الابتكار والتغيير والذكاء الاصطناعي، وبالتالي التحديات المثارة في الوطن العربي على مستوى استخدامات وتأثيرات الرقمنة وأدورها في القطاع التعليمي والبحث العلمي والاجتماعي والقانوني والإعلامي والاقتصادي الرقمي.وأعرب العقـاد عن فخره برئاسة هذا المؤتمر الهام، الذي يناقش قضايا الاعلام والاتصال الحديث، لما يعطي فرص التعاون في مجال البحث العلمي مع باحثين عرب ودوليين، قائلا في هذا، الصدد ان هدفنا ان نكون سفراء لفلسطين اينما تواجدنا وبحضور بالشكل الذي يليق بها، موجها الشكر لكل من تركوا بصماتهم في هذا الانجاز بداية من القائمين على المركز الديمقراطي العربي في برلين، الى جانب رؤساء واعضاء اللجان التحضيرية.يذكر ان محاور المؤتمر تناولت موضوعات جادة تستحق الوقوف عليها محورها الرئيس موضوع الاتصال بوسائله المتطورة التي تمثل أقوى الأدوات العصرية التي تعين البشرية على معايشة العصر والتفاعل معه، باعتبارها أحد أبرز مواضيع الساعة التي تطرح عديد التحديات بالنسبة الى العالم العربي، في طليعتها تبيان دور التحول الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي في شتى أبعاده وقطاعاته وعلاقاته بالعلوم المختلفة .