شؤون فلسطينية

نيابة عن الرئيس: اشتية يقلد رئيس معهد العالم العربي النجمة الكبرى من وسام الثقافة

نيابة عن الرئيس: اشتية يقلد رئيس معهد العالم العربي النجمة الكبرى من وسام الثقافة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
نيابة عن الرئيس محمود عباس، قلد رئيس الوزراء محمد اشتية، رئيس معهد العالم العربي في باريس جاك لانغ، النجمة الكبرى من وسام الثقافة والعلوم والفنون.

جاء ذلك خلال لقاء اشتية، اليوم الإثنين، في مكتبه برام الله، رئيس معهد العالم العربي في باريس، بحضور وزير الثقافة عاطف أبو سيف، والقنصل الفرنسي العام في القدس رينيه تروكاز.

ومنح الرئيس عباس، رئيس معهد العالم العربي جاك لانغ، النجمة الكبرى، تقديرا لدوره في توطيد الروابط بين الثقافتين العربية والفرنسية، وتطوير الحوار بين الثقافتين الفلسطينية والفرنسية، ودعمه الفعال لمشروع المتحف الوطني المستقبلي للفن الحديث والمعاصر في فلسطين، ومواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.

ونقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس عباس، لرئيس معهد العالم العربي، وهنأه على سيرته الذاتية الغنية ودوره كمقاتل على جبهة الثقافة من أجل السلام والعدالة، مشيدا بدور معهد العالم العربي في باريس بتعزيز الرواية الفلسطينية والرواية عن فلسطين، في وجه محاولات التزوير.

واستعرض اشتية مستجدات الأوضاع في فلسطين، والمشهد المعقد الذي نواجهه في ظل الظرف السياسي والمالي الصعب والواقع المعقد على الأرض، وإجراءات الحكومة الإسرائيلية التي تعمل على تدمير ممنهج لإمكانية حل الدولتين عبر الاستيطان، وإبقاء الأمر الواقع المتدهور.

من جانبه، قال لانغ: "معهد العالم العربي هو لخدمة الشعوب العربية وشعب فلسطين، ويقف كمعهد عالمي إلى جانب فلسطين، وستظل القضية الفلسطينية واحدة من القضايا التي يدعمها المركز، ولإظهار الإبداع والابتكار عند الشعب الفلسطيني".

وثمن هذا التكريم من قبل الرئيس عباس، والذي يدل على اهتمام دولة فلسطين بدعم الثقافة العالمية، وتوطيد روابط التعاون بين الثقافتين الفلسطينية والفرنسية.

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