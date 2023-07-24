أونروا تناشد للحصول على 23 مليون دولار لدعم مخيم جنين

رام الله - دنيا الوطنناشدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) للحصول على 23,8 مليون دولار من أجل استجابتها الطارئة متعددة القطاعات، في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير على مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية.وقالت (أونروا) في بيان لها اليوم الاثنين "لقد أجبر ما لا يقل عن 3,500 لاجئ من فلسطين على الفرار من منازلهم خلال العملية العسكرية فيما تضرر ما يقرب من 1,000 منزل في المخيم ومن بين تلك المنازل، دمر 41 منزلا ولحقت أضرار جسيمة بأكثر من 70 منها. كما تعرضت البنية التحتية المدنية للمخيم لأضرار جسيمة، حيث دمرت تسع كيلومترات من شبكات المياه والصرف الصحي، وتم تدميرحوالي أربع كيلومترات من الطرق، وأصيبت عدة مرافق تابعة للأونروا في المخيم بأضرار، وقد تعرض مركز الأونروا الصحي، وهو المركز الوحيد المتوفر في المخيم، لأضرار بالغة وهو الآن خارج الخدمة".بدوره، قال آدم بولوكوس مدير شؤون (أونروا) بالضفة: "مرة أخرى، نحن بحاجة إلى الدعم لاستعادة الخدمات الأساسية في مخيم جنين للاجئي فلسطين، ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم وسبل عيشهم".وأضاف بولوكوس: "لقد بدأنا في تلقي التعهدات، بما في ذلك تعهد سخي للغاية من دولةالإمارات العربية المتحدة، ولكننا بحاجة إلى المزيد من الأموال حتى نتمكن من استعادة الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية الأولية، والمعونات النقدية الطارئة والايواء للأسر المتضررة. كما يتوجب علينا معالجة احتياجات الصحة النفسية من خلال الدعم النفسي الاجتماعي للاجئي فلسطين والمستجيبين الأوائل".