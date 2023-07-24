حرائق بالجزائر تسفر عن مقتل 10 عسكريين

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الدفاع الجزائرية إن حرائق ولاية بجاية، تسببت بمقتل 10 عسكريين بمنطقة بني كسيلة، إضافة إلى إصابة 25 عسكريا بإصابات متفاوتة الخطورة.وأوضحت الوزارة أنه خلال عملية الإخلاء، ونظرا لسرعة انتشار النيران والأدخنة، حوصر الأفراد العسكريون رفقة سكان القرى المتاخمة، ما تسبب بمصرع 10 عسكريين تابعين لمفرزة الجيش الوطني الشعبي المتواجدة بمنطقة بني كسيلة، فضلا عن إصابة 25 عسكريا بإصابات متفاوتة الخطورة، حيث تم إجلائهم مباشرة نحو المستشفيات القريبة.وجاء في بيان الوزارة: "على إثر الحرائق التي نشبت بولاية بجاية بالناحية العسكرية الخامسة، يوم 23 يوليو 2023، لاسيما على مستوى بلديتي القصر وبني كسيلة، والتي سخرت لإخمادها وسائل مادية وبشرية هامة، منذ الساعات الأولى لاندلاعها، تمثلت في طائرتين متخصصتين في إخماد النيران، وتدخل أعوان الحماية المدنية ومفارز للجيش الوطني الشعبي، ونظرا لازدياد قوة الرياح التي تسببت في تغيير اتجاه النيران بشكل عشوائي نحو مكان تواجد مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بمنطقة واد داس ببني كسيلة".وأعلنت الحماية المدنية الجزائرية، يوم الأحد، أن فرقها تعمل على إطفاء حرائق غابات بسبع ولايات شمالية، حيث استدعى بعضها استخدام طائرات إطفاء. وأفادت الحماية المدنية في بيانات منفصلة، أن الولايات المعنية هي تيبازة وبجاية ومستغانم وسطيف وسكيكدة وجيجل.