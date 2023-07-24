إحراق نسخة من المصحف أمام السفارة العراقية بالدانمارك

رام الله - دنيا الوطنأقدم عدد من الأشخاص اليوم الاثنين، على حرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن.وقبل أيام، أقدمت مجموعة دانماركية يمينية متطرفة مناهضة للإسلام على حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاغن، وذلك بالتزامن مع تصاعد ردود الفعل الرسمية والشعبية المنددة بتدنيس المصحف الشريف في السويد.وقالت وكالة (الأناضول) للأنباء إن أعضاء المجموعة -التي تطلق على نفسها "الوطنيين الدانماركيين"- رفعوا لافتات معادية للإسلام، ورددوا شعارات مسيئة له، زاعمين أنهم قاموا بهذا العمل ردا على إحراق سفارة السويد في بغداد.وأضافت الوكالة أن أنصار المجموعة المتطرفة قاموا بإلقاء العلم العراقي والمصحف على الأرض وداسوا عليهما، كما بثوا الاعتداء الذي استهدف القرآن الكريم على الهواء مباشرة عبر حساب المجموعة على موقع فيسبوك.