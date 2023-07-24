الأمين العام للتعاون الإسلامي يلتقي أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر



واستمع الأمين العام خلال اللقاء لشرح واف من التويجري حول مختلف الأنشطة الإنسانية التي تضطلع بها المنظمة العربية للهلال الحمر والصليب الأحمر.



وأشاد الأمين العام بالجهود التي تبذلها المنظمة في خدمة العمل الإنساني وأكد أهمية مضاعفة هذه الجهود لمواجهة التحديات الإنسانية الراهنة في العالم الإسلامي.



وجري خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي بين الأمانة العامة والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الدولي وأمن الجانبان على ضرورة التنسيق في مجال العمل الإنساني وتبادل الوثائق وبناء القدرات.





رام الله - دنيا الوطنالتقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بمكتبه في مقر الأمانة العامة اليوم الاثنين، صالح التويجري أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.