الأشغال تزيل آثار عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، إن طواقم وآليات الوزارة بدأت منذ الصباح بإزالة آثار الدمار التي خلفها اجتياح قوات الاحتلال لمخيم نور شمس في محافظة طولكرم.وأوضح زيارة، في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الإثنين، أنه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، بدأت الطواقم منذ ساعات مبكرة بفتح الطرق وحصر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والشوارع في المخيم، مؤكدا أن هناك دمارا وتخريبا للطرق بطول حوالي 2 كم.وبيّن أن الطواقم عملت على تسوية وإصلاح طريق وفتحه أمام حركة المركبات والمواطنين، ويجري العمل على إصلاح مدخل المخيم الرئيسي، مشددا على أن الطواقم ستنتهي من إصلاح كافة الطرق المتضررة خلال الأيام المقبلة.