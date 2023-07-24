أول تعقيب من المعارضة على تمرير كنيست قانون التعديلات القضائية

رام الله - دنيا الوطنعقبت المعارضة الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، على قرار (كنيست) بتمرير قانون التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتاً من أعضاء البرلمان الإسرائيلي.وقال رئيس الوزراء السابق، رئيس المعارضة الحالي يائير لبيد: "سنقدم استئنافًا أمام المحكمة العليا ضد قانون التعديلات القضائية".وأضاف لبيد: "لا يوجد رئيس وزراء في إسرائيل ونتنياهو دمية في يد المتطرفين".من جهته، قال (كنيست) زعيم حزب (يسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان إن" التصويت على قانون "حجة المعقولية" يعني دخول درعي إلى صفوف الحكومة، وعزل أمين المظالم".ودعا ليبرمان المحكمة العليا إلى إبطال القانون الذي تم تمريره في (كنيست) بكامل هيئته، مضيفا "يجب ألا تصبح إسرائيل كوريا الشمالية".