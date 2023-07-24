شؤون فلسطينية

مدير عام الشرطة بغزة:حريصون على تعزيز دور الشباب في المجتمع الفلسطيني

مدير عام الشرطة بغزة:حريصون على تعزيز دور الشباب في المجتمع الفلسطيني
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير عام الشرطة بغزة محمود صلاح:" إننا حريصون على تعزيز دور الشباب في المجتمع الفلسطيني في نشر التوعية المجتمعية ومنع وقوع الجريمة ".

وأضاف صلاح "أن الشرطة بكافة مكوناتها تعمل على تحقيق مفهوم الأمن الشامل والتفاني في أداء الواجب تجاه أبناء شعبنا".

جاء ذلك خلال استقبال قيادة الشرطة، اليوم الاثنين، وفداً شبابياً من اتحاد الشباب الديمقراطي وكتلة الوحدة الطلابية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بمدينة عرفات للشرطة غرب مدينة غزة.

وضم الوفد الزائر كل من أحمد أبو حليمة رئيس قطاع اتحاد الشباب في الجبهة الديمقراطية، ومسئولي اتحاد الشباب والقطاعات الطلابية في الجامعات والكليات والمعاهد في كافة محافظات قطاع غزة.

وأكد صلاح "أن الشرطة تعتز بشراكتها مع كافة الأطر الطلابية والشبابية لفصائل العمل الوطني والإسلامي في الجامعات والمعاهد التعليمية في تعزيز حالة الأمن والسلم والمجتمعي".

من جانبه أشاد أبو حليمة بالدور الذي تقوم به إدارات ووحدات جهاز الشرطة, لاسيما في حفظ أمن المجتمع والتوعية من خطر الجرائم الإلكترونية.

وخلال جولةٍ ميدانية للوفد داخل الإدارات والوحدات في مدينة عرفات للشرطة، التقى الوفد بقيادة إدارة المباحث العامة، حيث استعرض خلالها محمد الشرافي نائب مدير إدارة المباحث العامة الذي أبرز مهام الدوائر والأقسام التابعة للمباحث العامة لا سيما دائرة الجرائم الإلكترونية.

وأكد الشرافي "أنه لا توجد أي جريمة منظمة داخل قطاع غزة, لافتاً إلى تعزيز إدارته للجهود التوعوية والتحصين المجتمعي من خطر الجريمة الإلكترونية".

من جانبه، أوضح أنور زعرب نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات خلال لقائه بالوفد الشبابي أن جهود المكافحة متواصلة ومستمرة في منع محاولات تهريب المواد المخدرة وضبط تجار ومروجي المخدرات .

وبين أن هناك تعاون كبير ودور تكاملي لإدارة مكافحة المخدرات مع مؤسسات المجتمع المدني في كافة الجامعات والمعاهد والمدارس وغيرها، من أجل زيادة التوعية المجتمعية من خطورة آفة المخدرات.

وتجول الوفد داخل معرض الذخائر العسكرية لدائرة هندسة المتفجرات بالشرطة، حيث استعرض خلالها مدير إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات عائد حمادة، عمل الإدارة وحجم الجهد المبذول في إزالة وتحييد خطر المخلفات الحربية وحماية أرواح وممتلكات المواطنين, بالإضافة إلى استعراض عمل دائرة وأقسام الأدلة الجناية في الكشف عن الجريمة .

كما واطّلع الوفد على عمل وحدتي "k"  للكلاب البولسية، و"الخيالة" وأبرز المهام التي تقوم بهما في ضبط حالة الأمن وإسناد إدارات الشرطة في تنفيذ المهام المتنوعة .

وفي ختام زيارته لإدارات الشرطة، كرم مدير عام الشرطة الوفد الزائر بدرع الشرطة، مثمناً دورهم المشترك مع مكونات المجتمع في تعزيز حالة الأمن السلمي والمجتمعي.

أخبار ذات صلة

طالع قرارات مجلس الوزراء عقب جلسته الأسبوعية

طالع قرارات مجلس الوزراء عقب جلسته الأسبوعية

الأشغال تزيل آثار عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس

الأشغال تزيل آثار عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس

تفاصيل ونتائج اجتماع حماس مع الفصائل حول لقاء الأمناء العامين

تفاصيل ونتائج اجتماع حماس مع الفصائل حول لقاء الأمناء العامين

الأحمد يطلع ممثل ألمانيا على التطورات السياسية

الأحمد يطلع ممثل ألمانيا على التطورات السياسية

مدير عام الشرطة بغزة:حريصون على تعزيز دور الشباب في المجتمع الفلسطيني

مدير عام الشرطة بغزة:حريصون على تعزيز دور الشباب في المجتمع الفلسطيني

الأوقاف تُطلق مسابقة الأقصى المحلية الـ 23 في حفظ القرآن الكريم وتفسيره

الأوقاف تُطلق مسابقة الأقصى المحلية الـ 23 في حفظ القرآن الكريم وتفسيره

المطران حنا: نرفض المشاريع الاحتلالية التي تستهدف سبسطية التي تستهدف التراث الفلسطيني

المطران حنا: نرفض المشاريع الاحتلالية التي تستهدف سبسطية التي تستهدف التراث الفلسطيني

الخارجية: شعبنا ضحية مستمرة للاحتلال وأزماته في ظل ازدواجية المعايير الدولية

الخارجية: شعبنا ضحية مستمرة للاحتلال وأزماته في ظل ازدواجية المعايير الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأحمد يطلع ممثل ألمانيا على التطورات السياسية

الأحمد يطلع ممثل ألمانيا على التطورات السياسية

مدير عام الشرطة بغزة:حريصون على تعزيز دور الشباب في المجتمع الفلسطيني

مدير عام الشرطة بغزة:حريصون على تعزيز دور الشباب في المجتمع الفلسطيني

الأوقاف تُطلق مسابقة الأقصى المحلية الـ 23 في حفظ القرآن الكريم وتفسيره

الأوقاف تُطلق مسابقة الأقصى المحلية الـ 23 في حفظ القرآن الكريم وتفسيره

هيئة الأسرى: تفاقم الأوضاع الصحية لثلاثة أسرى مرضى يقبعون في معتقل النقب

هيئة الأسرى: تفاقم الأوضاع الصحية لثلاثة أسرى مرضى يقبعون في معتقل النقب

أبو بكر: عدوان الاحتلال بمخيم نور شمس مسلسل مستمر من الاعتداء على أبناء شعبنا

أبو بكر: عدوان الاحتلال بمخيم نور شمس مسلسل مستمر من الاعتداء على أبناء شعبنا

تحضيرًا للمؤتمر الدولي لمناهضة أبارتهايد.. الوفد الفلسطيني يعقد لقاءات مع اللجنة التنسيقية لجنوب أفريقيا

تحضيرًا للمؤتمر الدولي لمناهضة أبارتهايد.. الوفد الفلسطيني يعقد لقاءات مع اللجنة التنسيقية لجنوب أفريقيا

اشتية: ما تعرّض له مخيم نور شمس خير برهان على عقلية التدمير والقتل الإسرائيلية

اشتية: ما تعرّض له مخيم نور شمس خير برهان على عقلية التدمير والقتل الإسرائيلية

قوات الاحتلال تعتقل أربعة صيادين قبالة بحر شمال غزة

قوات الاحتلال تعتقل أربعة صيادين قبالة بحر شمال غزة

منوعات

بالفيديو.. ليلى علوي تتصدر الترند بعد رقصها على أنغام &quot;بلبطة&quot;

بالفيديو.. ليلى علوي تتصدر الترند بعد رقصها على أنغام "بلبطة"

شاهد.. دينا فؤاد تحذر أصدقائها من هذا الشخص

شاهد.. دينا فؤاد تحذر أصدقائها من هذا الشخص

فيلم باربي (Barbie) يحقّق أعلى مبيعات أفلام 2023

فيلم باربي (Barbie) يحقّق أعلى مبيعات أفلام 2023

نسرين طافش تكشف سبب ابتعادها عن الغناء

نسرين طافش تكشف سبب ابتعادها عن الغناء

خالد الفايد يتراجع عن قرار اعتزاله ويوّجه نصيحة للشباب

خالد الفايد يتراجع عن قرار اعتزاله ويوّجه نصيحة للشباب

مبلغ خيالي.. لن تصدق سعر إطلالة نادين نجيم الأخيرة

مبلغ خيالي.. لن تصدق سعر إطلالة نادين نجيم الأخيرة

بالفيديو.. ملك أحمد زاهر تنتقد الأسعار بالساحل الشمالي

بالفيديو.. ملك أحمد زاهر تنتقد الأسعار بالساحل الشمالي

شاهد.. منتج شهير يهاجم فيفي عبده ويهددها: لو طولتها هموتها

شاهد.. منتج شهير يهاجم فيفي عبده ويهددها: لو طولتها هموتها

بالصور.. ياسمين عبد العزيز تُشعل الانستغرام بظهورها الأخير

بالصور.. ياسمين عبد العزيز تُشعل الانستغرام بظهورها الأخير

بالفيديو.. الفنانة انتصار تثير غضب النساء بعد تصريحاتها الأخيرة

بالفيديو.. الفنانة انتصار تثير غضب النساء بعد تصريحاتها الأخيرة

عربي

عقد أول اجتماع أردني سوري لمكافحة تهريب المخدرات

عقد أول اجتماع أردني سوري لمكافحة تهريب المخدرات

وزير لبناني: إسرائيل تسعى للقضاء على تنوّعنا

وزير لبناني: إسرائيل تسعى للقضاء على تنوّعنا

العراق يعلن استعداده للتوسط للمساعدة في حل الأزمة اليمنية

العراق يعلن استعداده للتوسط للمساعدة في حل الأزمة اليمنية

السودان: مصرع تسعة أشخاص إثر تحطم طائرة عسكرية

السودان: مصرع تسعة أشخاص إثر تحطم طائرة عسكرية