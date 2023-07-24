مدير عام الشرطة بغزة:حريصون على تعزيز دور الشباب في المجتمع الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنقال مدير عام الشرطة بغزة محمود صلاح:" إننا حريصون على تعزيز دور الشباب في المجتمع الفلسطيني في نشر التوعية المجتمعية ومنع وقوع الجريمة ".وأضاف صلاح "أن الشرطة بكافة مكوناتها تعمل على تحقيق مفهوم الأمن الشامل والتفاني في أداء الواجب تجاه أبناء شعبنا".جاء ذلك خلال استقبال قيادة الشرطة، اليوم الاثنين، وفداً شبابياً من اتحاد الشباب الديمقراطي وكتلة الوحدة الطلابية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بمدينة عرفات للشرطة غرب مدينة غزة.وضم الوفد الزائر كل من أحمد أبو حليمة رئيس قطاع اتحاد الشباب في الجبهة الديمقراطية، ومسئولي اتحاد الشباب والقطاعات الطلابية في الجامعات والكليات والمعاهد في كافة محافظات قطاع غزة.وأكد صلاح "أن الشرطة تعتز بشراكتها مع كافة الأطر الطلابية والشبابية لفصائل العمل الوطني والإسلامي في الجامعات والمعاهد التعليمية في تعزيز حالة الأمن والسلم والمجتمعي".من جانبه أشاد أبو حليمة بالدور الذي تقوم به إدارات ووحدات جهاز الشرطة, لاسيما في حفظ أمن المجتمع والتوعية من خطر الجرائم الإلكترونية.وخلال جولةٍ ميدانية للوفد داخل الإدارات والوحدات في مدينة عرفات للشرطة، التقى الوفد بقيادة إدارة المباحث العامة، حيث استعرض خلالها محمد الشرافي نائب مدير إدارة المباحث العامة الذي أبرز مهام الدوائر والأقسام التابعة للمباحث العامة لا سيما دائرة الجرائم الإلكترونية.وأكد الشرافي "أنه لا توجد أي جريمة منظمة داخل قطاع غزة, لافتاً إلى تعزيز إدارته للجهود التوعوية والتحصين المجتمعي من خطر الجريمة الإلكترونية".من جانبه، أوضح أنور زعرب نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات خلال لقائه بالوفد الشبابي أن جهود المكافحة متواصلة ومستمرة في منع محاولات تهريب المواد المخدرة وضبط تجار ومروجي المخدرات .وبين أن هناك تعاون كبير ودور تكاملي لإدارة مكافحة المخدرات مع مؤسسات المجتمع المدني في كافة الجامعات والمعاهد والمدارس وغيرها، من أجل زيادة التوعية المجتمعية من خطورة آفة المخدرات.وتجول الوفد داخل معرض الذخائر العسكرية لدائرة هندسة المتفجرات بالشرطة، حيث استعرض خلالها مدير إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات عائد حمادة، عمل الإدارة وحجم الجهد المبذول في إزالة وتحييد خطر المخلفات الحربية وحماية أرواح وممتلكات المواطنين, بالإضافة إلى استعراض عمل دائرة وأقسام الأدلة الجناية في الكشف عن الجريمة .كما واطّلع الوفد على عمل وحدتي "k" للكلاب البولسية، و"الخيالة" وأبرز المهام التي تقوم بهما في ضبط حالة الأمن وإسناد إدارات الشرطة في تنفيذ المهام المتنوعة .وفي ختام زيارته لإدارات الشرطة، كرم مدير عام الشرطة الوفد الزائر بدرع الشرطة، مثمناً دورهم المشترك مع مكونات المجتمع في تعزيز حالة الأمن السلمي والمجتمعي.