الأوقاف تُطلق مسابقة الأقصى المحلية الـ 23 في حفظ القرآن الكريم وتفسيره

رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، مسابقة الأقصى المحلية الثالثة والعشرين، في حفظ القرآن الكريم وتفسيره لعام 1445هـ/2023م، والتي تنظمها الوزارة بشكل سنوي للذكور والإناث من محافظات قطاع غزة كافة.وأشار مدير ديوان الحُفاظ أ. زياد أحمد، أن التسجيل بدأ يوم الخميس الماضي 20/7/2023م, الموافق 2 محرم ويستمر حتى يوم الثلاثاء 15/8/2023م، الموافق 28 محرم، عبر مديريات الأوقاف الخمس أو زيارة الإدارة العامة للقرآن- دائرة ديوان الحفاظ، بوزارة الأوقاف، لافتًا الى أن إدارته ستشرع بعقد الاختبارات في المناطق يوم الأحد الموافق 20/8/2023م.وأوضح أن الهدف من هذه المسابقة، هو تعليم ونشر القرآن الكريم، والحث على الاهتمام به، وبث روح المنافسة بين حفظة القرآن وتشجيعهم على التسابق في حفظه وتثبيته، وإبراز المتميزين منهم، وتهيئتهم للمشاركة في المسابقات الدولية.وقال: " تشمل المسابقة ثلاثة فروع، يتضمن الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد وحسن الصوت والإتقان ومعرفة معاني كلماته بالكامل مع تفسير وتدبر سورة الإسراء".مضيفاً :" يُشترط في متسابق الفرع الثاني أن يكون حافظًا لعشرين جزءًا من القرآن الكريم مع التلاوة والتجويد وحسن الصوت والاتقان ومعرفة معاني كلمات الأجزاء العشرين مع تفسير وتدبر سورة الأنفال, في حين أن الفرع الثالث سيكون في حفظ عشرة أجزاء من القرآن متتالية مع الإتقان وحُسن الصوت ومعرفة معاني كلمات الأجزاء العشرة مع تفسير وتدبر سورة محمد".وذكر أن هناك شروطاً ينبغي أن تتوفر في الراغبين بالمشاركة في المسابقة أولها يُسمح بالمشاركة في فرع واحد فقط من الأفرع الثلاثة وألا يكون قد فاز في المراكز الخمس الأولى بمسابقات دولية أو محلية رسمية في نفس الفرع أو أعلى منه، والتسجيل لجميع الأعمار من كلا الجنسين".وأضاف: "ينبغي أن تكون الأجزاء المحفوظة متتالية أو من مقطعين، عدا الفرع الثالث من مقطع واحد فقط، كما يجب على الفائز أن يحضر حفل التكريم وإلا فإنه يفقد حقه في مكافئة المسابقة.وأكد أحمد أن الوزارة رصدت جوائز مالية نقدية قيمة للخمس الأوائل الفائزين في كل فرع وذلك كل حسب درجته، مشيراً الى وجود جوائز مالية لأعلى المعدلات من غير الفائزين بالمراكز العشرة الأولى (خاص بطلاب الديوان), بالإضافة الى العديد من الجوائز المالية لجميع الفروع.