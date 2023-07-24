المطران حنا: نرفض المشاريع الاحتلالية التي تستهدف سبسطية التي تستهدف التراث الفلسطيني



وتابع أن "ما يخطط لسبسطية ومواقعها التاريخية انما يندرج في اطار ما يسمى "بصفقة القرن" والتي تستهدف الشعب الفلسطيني كله سواء كان هذا في القدس ام في غيرها من المحافظات والمدن الفلسطينية وخاصة المواقع التاريخية والاثرية التي يراد طمس معالمها وتزوير تاريخها في اطار خطة ممنهجة هادفة لتصفية القضية الفلسطينية وسلب الفلسطينيين حقوقهم والنيل من اصالة وجودهم في هذه البقعة المقدسة من العالم".



وطالب حنا "المؤسسات الدينية والمؤسسات التي تُعنى بالتاريخ والمحافظة على التراث الانساني بأن يقفوا الى جانب شعبنا التي تستهدف مواقعه التاريخية والتراثية والاثرية اليوم وبشكل غير مسبوق ".



ووجه التحية لأهل سبسطية "عنوان الشهامة والبسالة والوطنية الحقة رافضين ما تتعرض له مدينة سبسطية ومؤكدين على ضرورة الوقوف الى جانب هذا البلد الطيب المستهدف اليوم وبشكل غير مسبوق من قبل السلطات الاحتلالية الغاشمة".







رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم إننا "نرفض المشاريع الاستيطانية في مدينة سبسطية والتي نعتبرها استهدافا مباشرا للتاريخ والتراث الفلسطيني".