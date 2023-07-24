مستوطنون يشعلون النيران بأراضي بورين ويستولون على منزل بسلوان

رام الله - دنيا الوطنواصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة اليوم الاثنين.واقتحمت قوات الاحتلال منقطة الخمار في بلدة (بتير) غرب بيت لحم ودمرت كرافانًا يعود للمواطن وديع نعيم أبو دويح.وتتعرض منطقة (الخمار) منذ فترةٍ لهجمات المستوطنين الذين ينصبون خيامهم ويجرفون الأراضي ويقتلعون الأشجار.وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في بلدة "قطنة" شمال غرب القدس المحتلة واعتقلت أمير الحايك وأحمد خليل بعد تفتيش منزليهما.واعتقلت قوات الاحتلال مواطنًا من مخيم "شعفاط" شمال القدس، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته، كما استولى المستوطنون على منزل في وادي حلوة في سلوان بالقدس.واقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن علاء الحج محمد ونجله محمد واعتقلتهما في قرية "المغير" شرق رام الله.وأشعل مستوطنون من يتسهار النيران في أراضي المواطنين في بورين جنوب نابلس.واعتصم عدد من الأسرى في ساحات سجن النقب الذي يقبع فيه نحو 1400 أسير، احتجاجًا على حالة الاكتظاظ في غرفهم، مع مواصلة الاحتلال نقل المزيد منهم إلى السجون.وأبلغت إدارة سجن نفحة الأسير حسن عرار 41 عامًا من مدينة رام الله بقرار عزله مجددًا، ونقله إلى زنازين سجن مجدو اليوم الاثنين.