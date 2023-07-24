قرعاوي: المقاومة متجذرة في مخيم نور شمس وشعبنا لن يستسلم للاحتلال



وقال قرعاوي عقب اقتحام منزله فجر اليوم واعتقال نجله مؤمن، إنّ "جيش الاحتلال اقتحم المنزل بطريقة وحشية وعاث في البيت فساداً، وقامت بعمليات تفتيش وتخريب مقصودة للأبواب والأثاث، إلى جانب بث أجواء الرعب والإرهاب".



ولفت إلى أنه "عقب عمليات التفتيش والتخريب قام جيش الاحتلال باعتقال نجله مؤمن، مشدداً على أن المقاومة في مخيم نور شمس متجذرة".



ونوه إلى أن "المخيم قدم خيرة أبنائه شهداء وأسرى، وعدوان الاحتلال لن يفت في عضد الفلسطينيين، ولن يستطيع الاحتلال بأي حال من الأحوال كسر إرادة شعبنا وثباته".







رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة (حماس) فتحي قرعاوي أن المقاومة الفلسطينية متجذرة في مخيم نور شمس بطولكرم، وشعبنا لن يستسلم أمام جرائم الاحتلال المتواصلة بحقه.