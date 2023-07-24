الخارجية: شعبنا ضحية مستمرة للاحتلال وأزماته في ظل ازدواجية المعايير الدولية

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتريين، الاقتحام الهمجي الذي ارتكبته قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين، لمخيم نور شمس وما نتج عنه من اعتداءات على المواطنين واصابات في صفوفهم، وتدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية.ورأت الخارجية في بيان لها، أن تكرار الاحتلال لجرائمه التي ارتكبها في مخيم جنين تأكيد جديد أن دولة الاحتلال تستخف بردود الفعل والمواقف الدولية تجاه انتهاكاتها وجرائمها، واثبات آخر على أن تدني مستوى ردود الفعل الدولية وضعفها يشجع الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة على إرتكاب المزيد من الجرائم وتكرارها في اكثر من موقع ومنطقة فلسطينية.وحذرت من مخاطر استمرار الائتلاف الاسرائيلي الحاكم تصدير أزماته للساحة الفلسطينية وتدفيع شعبنا أثمانا باهظة لحلها، فشعبنا لم يدفع فقط ثمن وجود الاحتلال واستمراره وانما ايضاً ثمنا لأزماته الداخلية.وطالبت الخارجية، الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية للشعب الفلسطيني، حتى لا يبقى شعبنا ضحية مستمرة للاحتلال وأزماته في ظل ازدواجية المعايير الدولية.