شؤون فلسطينية

طولكرم: البدء بإزالة آثار الدمار التي خلفها العدوان على مخيم نور شمس

طولكرم: البدء بإزالة آثار الدمار التي خلفها العدوان على مخيم نور شمس
البدء بإزالة آثار الدمار التي خلفها العدوان على مخيم نور شمس
رام الله - دنيا الوطن
قال محافظ طولكرم عصام أبو بكر، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس،  بدأت منذ صباح اليوم الإثنين، طواقم وزارة الأشغال العامة، والدفاع المدني، والفرق المختصة، بالتعاون مع اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس، بحصر الأضرار وإزالة آثار الدمار التي خلفها عدوان الاحتلال على المخيم.

وثمّن محافظ طولكرم الجهود الكبيرة التي تبذلها طواقم وزارة الأشغال العامة، والدفاع المدني بالتعاون من جميع الجهات المختصة ذات العلاقة، لإزالة الدمار والوقوف إلى جانب أهلنا بمخيم نور شمس وجميع المواقع على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أن حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والشوارع والخدمات كبير.

وتمنى أبو بكر الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا أن هذه الجرائم لن تنال من عزيمة شعبنا وإصراره على مواصلة طريق الحرية وإنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت فجر اليوم، مخيم نور شمس، وفرضت حصارا عسكريا مشددا عليه بعد إغلاق مداخله بالكامل.

وأصيب أربعة مواطنين بالرصاص الحي، وتسعة آخرون بالشظايا، كما تعمدت قوات الاحتلال إلحاق أضرار مادية جسيمة بالبنية التحتية وممتلكات المواطنين، خاصة بشبكتي المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتحديدا عند مدخل المخيم الرئيس، وفي شارع المدارس ومنطقة جبل النصر والمحجر والمنشية وشارع العيادة.

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