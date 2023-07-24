بن غفير يهدد بإسقاط الائتلاف الحكومي في حال التسوية مع المعارضة

رام الله - دنيا الوطنهدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، الاثنين، بإسقاط الائتلاف الحكومي في حال تم التوصل لحل وسط مع المعارضة بشأن الإصلاحات القضائية.ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن بن غفير، قوله، إن "أي حل وسط في التصويت على قانون إلغاء حجة عدم المعقولية سيكون وصمة عار على اليمين بأكمله".وقال حزب (عوتسما يهوديت)، إن الائتلاف لا يملك أي تفويض لتخفيف صيغة مشروع قانون حجة المعقولية وتفريغه من مضمونه وجعله خاليًا من أي تأثير حقيقي، ولا لتقديم أي التزام بتأجيل مواصلة خطة الإصلاح في المنظومة القضائية.وأشار الحزب إلى أن "من يدير الدولة هي الحكومة وليس قادة الاحتجاجات ولذا يجب تمرير التشريع كما هو ومن ثم المضي قدما في سائر التشريعات".في حين، أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن جهود اللحظات الأخيرة، مستمرة، للتوصل إلى تفاهمات تسمح بتأجيل التصويت على قانون "اختبار حجة المعقولية" في (كنيست).وقال الرئيس الإسرائيلي ، يتسحاق هرتسوغ: إنَّنا "نمرُّ في حالة طوارئ وطنية"، مشدداً على ضرورة تحلي الائتلاف والمعارضة بالمسؤولية للتوصل إلى تفاهماتٍ اعتبر انها ممكنة.وخارج مبنى (كنيست)، يواصل محتجون سد الطرق المؤدية الى المبنى لمنع النواب من الوصول، فيما تقوم الشرطة بتفريقهم بالقوة مستخدمة خراطيم المياه، واعتقلت حتى الان تسعة منهم.