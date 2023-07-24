الرئيس الإسرائيلي: نمر بحالة طوارئ وهناك بنية تحتية محتملة للتفاهم





وقال الرئيس الإسرائيلية، يتسحاق هرتسوغ: إنَّنا "نمرُّ في حالة طوارئ وطنية"، مشدداً على ضرورة تحلي الائتلاف والمعارضة بالمسؤولية للتوصل إلى تفاهماتٍ اعتبر انها ممكنة.



وفي بيان صدر عنه، أضاف أن هناك بنية تحتية محتملة للتفاهم، ولكن "لا تزال هناك فجوات تتطلب من الأطراف المختلفة إظهار المسؤولية، والتصرف بشجاعة ومد اليد من أجل الوصول إلى تفاهمات".



وخارج مبنى (كنيست)، يواصل محتجون سد الطرق المؤدية الى المبنى لمنع النواب من الوصول، فيما تقوم الشرطة بتفريقهم بالقوة مستخدمة خراطيم المياه، واعتقلت حتى الان تسعة منهم.



بدوره قال حزب (عوتسما يهوديت)، إن الائتلاف لا يملك أي تفويض لتخفيف صيغة مشروع قانون حجة المعقولية وتفريغه من مضمونه وجعله خاليًا من أي تأثير حقيقي، ولا لتقديم أي التزام بتأجيل مواصلة خطة الإصلاح في المنظومة القضائية.





وأشار الحزب إلى أن "من يدير الدولة هي الحكومة وليس قادة الاحتجاجات ولذا يجب تمرير التشريع كما هو ومن ثم المضي قدما في سائر التشريعات".



رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الاثنين، بأن جهود اللحظات الأخيرة، مستمرة، للتوصل الى تفاهمات تسمح بتأجيل التصويت على قانون "اختبار حجة المعقولية" في (كنيست).