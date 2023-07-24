دولي

الرئيس الإسرائيلي: نمر بحالة طوارئ وهناك بنية تحتية محتملة للتفاهم

الرئيس الإسرائيلي: نمر بحالة طوارئ وهناك بنية تحتية محتملة للتفاهم
جانب من تظاهرات في إسرائيل ضد الائتلاف الحكومي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الاثنين، بأن جهود اللحظات الأخيرة، مستمرة، للتوصل الى تفاهمات تسمح بتأجيل التصويت على قانون "اختبار حجة المعقولية" في (كنيست). 

وقال الرئيس الإسرائيلية، يتسحاق هرتسوغ: إنَّنا "نمرُّ في حالة طوارئ وطنية"، مشدداً على ضرورة تحلي الائتلاف والمعارضة بالمسؤولية للتوصل إلى تفاهماتٍ اعتبر انها ممكنة.

وفي بيان صدر عنه، أضاف أن هناك بنية تحتية محتملة للتفاهم، ولكن "لا تزال هناك فجوات تتطلب من الأطراف المختلفة إظهار المسؤولية، والتصرف بشجاعة ومد اليد من أجل الوصول إلى تفاهمات".

وخارج مبنى (كنيست)، يواصل محتجون سد الطرق المؤدية الى المبنى لمنع النواب من الوصول، فيما تقوم الشرطة بتفريقهم بالقوة مستخدمة خراطيم المياه، واعتقلت حتى الان تسعة منهم.

بدوره قال حزب (عوتسما يهوديت)، إن الائتلاف لا يملك أي تفويض لتخفيف صيغة مشروع قانون حجة المعقولية وتفريغه من مضمونه وجعله خاليًا من أي تأثير حقيقي، ولا لتقديم أي التزام بتأجيل مواصلة خطة الإصلاح في المنظومة القضائية. 

وأشار الحزب إلى أن "من يدير الدولة هي الحكومة وليس قادة الاحتجاجات ولذا يجب تمرير التشريع كما هو ومن ثم المضي قدما في سائر التشريعات".

أخبار ذات صلة

بن غفير يهدد بإسقاط الائتلاف الحكومي في حال التسوية مع المعارضة

بن غفير يهدد بإسقاط الائتلاف الحكومي في حال التسوية مع المعارضة

الرئيس الإسرائيلي: نمر بحالة طوارئ وهناك بنية تحتية محتملة للتفاهم

الرئيس الإسرائيلي: نمر بحالة طوارئ وهناك بنية تحتية محتملة للتفاهم

بوتين: اتفاق الحبوب لم يحقق هدفه الإنساني والغرب استغله لإثراء شركاته

بوتين: اتفاق الحبوب لم يحقق هدفه الإنساني والغرب استغله لإثراء شركاته

لبيد يعلن فشل مفاوضات التوصل إلى اتفاق بشأن التعديلات القضائية

لبيد يعلن فشل مفاوضات التوصل إلى اتفاق بشأن التعديلات القضائية

تُحلق أكثر من 35 ساعة.. الكشف عن نموذج محدث لمسيّرة &quot;غزة&quot; الإيرانية

تُحلق أكثر من 35 ساعة.. الكشف عن نموذج محدث لمسيّرة "غزة" الإيرانية

الصين: مصرع 11 شخصاً في انهيار سقف مبنى بإحدى المدارس

الصين: مصرع 11 شخصاً في انهيار سقف مبنى بإحدى المدارس

غرق عبّارة قبالة إحدى الجزر في إندونيسيا ومصرع 15 شخصاً

غرق عبّارة قبالة إحدى الجزر في إندونيسيا ومصرع 15 شخصاً

تطورات الحالة الصحية لنتنياهو بعد خضوعه لعملية بالقلب

تطورات الحالة الصحية لنتنياهو بعد خضوعه لعملية بالقلب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: تفاقم الأوضاع الصحية لثلاثة أسرى مرضى يقبعون في معتقل النقب

هيئة الأسرى: تفاقم الأوضاع الصحية لثلاثة أسرى مرضى يقبعون في معتقل النقب

أبو بكر: عدوان الاحتلال بمخيم نور شمس مسلسل مستمر من الاعتداء على أبناء شعبنا

أبو بكر: عدوان الاحتلال بمخيم نور شمس مسلسل مستمر من الاعتداء على أبناء شعبنا

تحضيرًا للمؤتمر الدولي لمناهضة أبارتهايد.. الوفد الفلسطيني يعقد لقاءات مع اللجنة التنسيقية لجنوب أفريقيا

تحضيرًا للمؤتمر الدولي لمناهضة أبارتهايد.. الوفد الفلسطيني يعقد لقاءات مع اللجنة التنسيقية لجنوب أفريقيا

قوات الاحتلال تعتقل أربعة صيادين قبالة بحر شمال غزة

قوات الاحتلال تعتقل أربعة صيادين قبالة بحر شمال غزة

أسرى &quot;النقب&quot; يعتصمون في ساحة المعتقل احتجاجاً على اكتظاظ الغرف

أسرى "النقب" يعتصمون في ساحة المعتقل احتجاجاً على اكتظاظ الغرف

حماس: الحضور المتصاعد للمقاومة بالضفة يؤكد قدرتها على الاستمرار رغم جرائم الاحتلال

حماس: الحضور المتصاعد للمقاومة بالضفة يؤكد قدرتها على الاستمرار رغم جرائم الاحتلال

التعليم العالي تُعلن عن منح دراسية في تونس وموريتانيا والمغرب

التعليم العالي تُعلن عن منح دراسية في تونس وموريتانيا والمغرب

الديمقراطية: &quot;مجموعات ظلامية&quot; تحاول تشويه كوادر نسائية مناضلة

الديمقراطية: "مجموعات ظلامية" تحاول تشويه كوادر نسائية مناضلة

منوعات

شاهد.. دينا فؤاد تحذر أصدقائها من هذا الشخص

شاهد.. دينا فؤاد تحذر أصدقائها من هذا الشخص

فيلم باربي (Barbie) يحقّق أعلى مبيعات أفلام 2023

فيلم باربي (Barbie) يحقّق أعلى مبيعات أفلام 2023

نسرين طافش تكشف سبب ابتعادها عن الغناء

نسرين طافش تكشف سبب ابتعادها عن الغناء

خالد الفايد يتراجع عن قرار اعتزاله ويوّجه نصيحة للشباب

خالد الفايد يتراجع عن قرار اعتزاله ويوّجه نصيحة للشباب

مبلغ خيالي.. لن تصدق سعر إطلالة نادين نجيم الأخيرة

مبلغ خيالي.. لن تصدق سعر إطلالة نادين نجيم الأخيرة

بالفيديو.. ملك أحمد زاهر تنتقد الأسعار بالساحل الشمالي

بالفيديو.. ملك أحمد زاهر تنتقد الأسعار بالساحل الشمالي

شاهد.. منتج شهير يهاجم فيفي عبده ويهددها: لو طولتها هموتها

شاهد.. منتج شهير يهاجم فيفي عبده ويهددها: لو طولتها هموتها

بالصور.. ياسمين عبد العزيز تُشعل الانستغرام بظهورها الأخير

بالصور.. ياسمين عبد العزيز تُشعل الانستغرام بظهورها الأخير

بالفيديو.. الفنانة انتصار تثير غضب النساء بعد تصريحاتها الأخيرة

بالفيديو.. الفنانة انتصار تثير غضب النساء بعد تصريحاتها الأخيرة

بعد أزمته الاخيرة.. كيف استقبل أهل تونس الفنان أحمد سعد؟

بعد أزمته الاخيرة.. كيف استقبل أهل تونس الفنان أحمد سعد؟

عربي

وزير لبناني: إسرائيل تسعى للقضاء على تنوّعنا

وزير لبناني: إسرائيل تسعى للقضاء على تنوّعنا

العراق يعلن استعداده للتوسط للمساعدة في حل الأزمة اليمنية

العراق يعلن استعداده للتوسط للمساعدة في حل الأزمة اليمنية

السودان: مصرع تسعة أشخاص إثر تحطم طائرة عسكرية

السودان: مصرع تسعة أشخاص إثر تحطم طائرة عسكرية

الأردن: توقعات بوقف المساعدات المالية عن اللاجئين السوريين بالمخيمات وخارجها

الأردن: توقعات بوقف المساعدات المالية عن اللاجئين السوريين بالمخيمات وخارجها