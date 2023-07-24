لبيد يعلن فشل مفاوضات التوصل إلى اتفاق بشأن التعديلات القضائية





ومساء أمس، التقى الرئيس الإسرائيلي، هرتسوغ، فور عودته من الولايات المتحدة، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مستشفى (شيبا) حيث كان يرقد بعد زرع جهاز تنظيم نبض القلب.



والتقى هرتسوغ لاحقا مع رئيس المعارضة، يائير لبيد، ورئيس حزب "المعسكر الوطني، بيني غانتس.



ويتمحور الخلاف بين الائتلاف والمعارضة حول مدة تجميد باقي تشريعات خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، ويطالب الائتلاف بألا تتجاوز هذه المدة ستة أشهر.



رام الله - دنيا الوطنأعلن زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائيير لبيد، اليوم الإثنين، أن محاولات التسوية مع الائتلاف باءت بالفشل. مشيراً إلى أن حكومة نتنياهو يستحيل التوصل إلى اتفاقات معها.ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية، القول عن رئيس الموساد الإسرائيلي، ديدي برنياع، نيته الوقوف في صف المعارضين للتعديلات القضائية حال وصلت الأمور لأزمة دستورية.