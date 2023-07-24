شؤون فلسطينية

التعليم العالي تعلن بدء تقديم الطلبات للمستفيدين من منحة الرئيس عباس

التعليم العالي تعلن بدء تقديم الطلبات للمستفيدين من منحة الرئيس عباس
خلال احتفالات الثانوية العامة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، بدء تقديم الطلبات للطلبة المستفيدين من منحة الرئيس محمود عباس للطلبة المتفوقين في امتحان الثانوية العامة للعام 2023.

وتشمل المنحة الطلبة العشر الأوائل على فلسطين في الفرعين العلمي والأدبي، والطلبة الثلاث الأوائل في الفرعين الصناعي والتجاري، والأول على كل فرع من الفروع المهنية الأخرى، وذلك ضمن الفئة الأولى، فيما تشمل الفئة الثانية ضمن المنحة؛ الأول على كل مديرية في الفرعين العلمي والأدبي.

ودعت الوزارة كافة الطلبة المُعلنة أسماؤهم عبر موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على تعليمات المنحة، مع ضرورة الالتزام بتقديم الوثائق المطلوبة في موعد أقصاه 10/9/2023.


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