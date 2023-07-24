غزة: التنمية تصدر توضيحاً "مهماً" بشأن المنحة القطرية





وقالت الوزارة في التوضيح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "البعض من الحالات التي تزور صفحاتها عبر المنحة القطرية تجد مسمى قيد الدراسة".





وأضافت على لسان المتحدثة باسمها، عزيزة الكحلوت: "ننوه أن مسمى (قيد الدراسة) يعني أن اسمك لدى الأمم المتحدة ينتظر الاعتماد، لذلك لا داعي لتقديم شكوى اليكترونية أو زيارة مقر الوزارة".





وبدأت اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع، وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، عملية صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة، بدءاً من يوم الأحد الموافق 23 يوليو/تموز.

وأوضح رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع، السفير محمد العمادي، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة التنمية بغزة، اليوم الاثنين، توضيحاً "مهماً" بشأن المنحة القطرية للأسر الفقيرة في القطاع.